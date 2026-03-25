Ισχυρός σεισμός στο Άγιον Όρος: Τρόμος από το έντονο βουητό – Εικόνες από ρωγμές σε τρούλο

Snapshot Ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτήρια, σκήτες και κελιά στο Άγιο Όρος, ειδικά στις Καρυές.

Κατά τη διάρκεια του σεισμού, που είχε έντονο βουητό και μεγάλη διάρκεια, αποκολλήθηκε τμήμα πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου.

Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 3,4 Ρίχτερ.

Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος θεωρεί πιθανό ο σεισμός να είναι αργοπορημένος μετασεισμός από τον μεγάλο σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και συνεχίζεται με αργό ρυθμό, ενώ απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για πιο σαφή εικόνα.

Μεγάλη αναστάτωση και ζημιές σε κονάκια, σκήτες και κελιά στο Άγιο Όρος προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, στις Καρυές, προκλήθηκαν ρωγμές σε παλιά κτήρια, ενώ ξεκόλλησε ένα κομμάτι του πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου της νόμιμης αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Σημειώνεται ότι την ώρα του σεισμού στον Ναό τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα με μοναχούς και προσκυνητές να βγαίνουν έντρομοι έξω από το κτήριο.

Ζημιές αναφέρθηκαν από μοναχούς σε παλιές σκήτες και κελιά, ενώ ο σεισμός σύμφωνα με μαρτυρίες είχε διάρκεια και συνοδεύτηκε από έντονο βουητό.

Βίντεο-ντοκουμέντο με την τρομακτική βοή

Ενδεικτικό της βοής είναι το βίντεο που φέρνει στο φως το τοπικό μέσο ενημέρωσης από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, που βρίσκεται 400 μέτρα από την υπό κατάληψη Μονή Εσφιγμένου.

Δείτε το βίντεο με τον χαρακτηριστικό ήχο:

Σημειώνεται ότι μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση ακολούθησε μπαράζ μετασεισμών με τον πιο ισχυρό εξ αυτών να είναι στα 3,4 Ρίχτερ.

«Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν»

«Ήταν αρκετά δυνατός σεισμός και νιώσαμε ότι ερχόταν από κάτω προς τα πάνω η δόνηση. Είχε διάρκεια και μας τρόμαξε. Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν και κάποια μικροαντικείμενα έπεσαν. Ακολούθησαν μικρότερης διάρκειας σεισμοί και λιγότερο ασθενείς. Γενικά υπάρχει αναστάτωση», ανεφεραν μοναχοί.

Δείτε παρακάτω τις πρώτες εικόνες από ρωγμές που σχηματίστηκαν στον τρούλο του Ναού του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου:

Παπαδόπουλος για Άγιο Όρος: «Ίσως είναι αργοπορημένος μετασεισμός από τον Ιούνιο του 2025»

Μιλώντας στο Newsbomb.gr o καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι είναι νωρίς για μία ασφαλή εκτιμήση του σεισμού, σημειώνοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για «αργοπορημένο μετασεισμό» από την μεγάλη σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή τον Ιουνίο του 2025, ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί στην περιοχή από τότε.

«Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 μεταξύ Δάφνης και Ουρανούπολης και με αργό ρυθμό συνεχιζόταν μέχρι τον Ιούνιο του 2025, όπου και σημειώθηκε η μεγάλυτερη, μέχρι στιγμής, σεισμική δόνηση 5,3 της Κλίμακας Ρίχτερ. Με επιφυλακτικότητα θα πω ότι ο σημερινός σεισμός είναι ίσως ένας αργοπορημένος μετασεισμός του μεγάλου που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Παρ'όλα αυτά, χρειάζεται περισσότερη ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας και η εικόνα θα είναι πιο καθαρή από την αυριανή ημέρα», σημείωσε ο καθηγητής σεισμολογίας στο Newsbomb.

