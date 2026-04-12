Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στα ανοικτά της Γαύδου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Σεισμική δόνηση το μεσημέρι του Πάσχα (12/04) στα νοτιοδυτικά της Γαύδου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της Γαύδου ανήμερα του Πάσχα (12/04).
Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 42 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γαύδου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μαρί-Λουίζ Έτα: Η πρώτη γυναίκα που θα προπονήσει ομάδα Bundesliga
15:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το ΔΝΤ προτείνει φόρο στα κλειστά ακίνητα για να «πέσουν» τα ενοίκια
07:25 ∙ LIFESTYLE