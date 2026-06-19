Η αναπήδηση του πυρήνα της Γης που μετατόπισε την Ιαπωνία: Άγνωστος σεισμικός κίνδυνος

Μια μελέτη αποκαλύπτει ότι ένα κύμα από τον καταστροφικό σεισμό του 2011 επέστρεψε στην επιφάνεια μετά από δεκάδες λεπτά, προκαλώντας ένα ρεκόρ ρήγματος μήκους 3.000 χιλιομέτρων

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Η αναπήδηση του πυρήνα της Γης που μετατόπισε την Ιαπωνία: Άγνωστος σεισμικός κίνδυνος
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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  • Ο σεισμός 9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία το 2011 μετατόπισε τη χώρα 5 με 6 χιλιοστά ανατολικά.
  • Ένα κύμα από τον σεισμό ταξίδεψε μέσω του πυρήνα της Γης και επέστρεψε στην επιφάνεια, ενεργοποιώντας νέα τεκτονικά ρήγματα.
  • Το νέο ρήγμα μήκους 3.000 χιλιομέτρων που δημιουργήθηκε είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί στην ιστορία της σεισμολογίας.
  • Το ανακλώμενο κύμα προκαλεί σεισμικό κίνδυνο που μπορεί να εκδηλωθεί λεπτά μετά τον αρχικό σεισμό, δυσχεραίνοντας την αντίδραση σε έκτακτες καταστάσεις.
  • Η μελέτη αποκλείει άλλες αιτίες και αποδίδει το φαινόμενο στη βία του αρχικού σεισμού και την ευθυγράμμιση με τα όρια των τεκτονικών πλακών.
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Ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία το 2011, προκαλώντας το τραγικό πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα, μετατόπισε κυριολεκτικά ολόκληρη τη χώρα περίπου 5-6 χιλιοστά ανατολικά.

Δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ένα γεωλογικό φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στην ιστορία της σεισμολογίας, το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Science .

Σύμφωνα με ειδικούς του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ένα κύμα που δημιουργήθηκε από τον κύριο σεισμό της 11ης Μαρτίου 2011, ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στο εσωτερικό της Γης, αναπηδώντας απευθείας από τον πυρήνα του πλανήτη πριν επιστρέψει στην επιφάνεια. Αυτό το υπόγειο ταξίδι ενεργοποίησε ξανά τα όρια των τεκτονικών πλακών στην ιαπωνική περιοχή, δημιουργώντας ένα γιγάντιο και αόρατο ρήγμα στον φλοιό της Γης που επαναπροσδιορίζει πλήρως τα μοντέλα παγκόσμιου σεισμικού κινδύνου που είναι γνωστά μέχρι σήμερα.

Η επίδραση του ανακλώμενου κύματος και το ρεκόρ θραύσης των 3.000 χλμ.

Ερευνητές με επικεφαλής τον Sunyoung Park επιβεβαίωσαν ότι αυτός ο μηχανισμός αντιπροσωπεύει μια προηγουμένως εντελώς άγνωστη πηγή σεισμικού κινδύνου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι αυτό το κύμα επιστροφής είναι ικανό να κάνει αισθητές τις καταστροφικές του επιπτώσεις ακόμη και πολλά λεπτά μετά τον αρχικό σεισμό, αιφνιδιάζοντας πληθυσμούς και συστήματα έκτακτης ανάγκης.

Το γεγονός της 11ης Μαρτίου 2011 γνωστό ως σεισμός Tohoku, ήταν ο ισχυρότερος που καταγράφηκε ποτέ στην Ιαπωνία και ο τέταρτος παγκοσμίως από τότε που ξεκίνησαν οι σύγχρονες μετρήσεις το 1900. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ενεργοποίησε δυνάμεις ικανές να ταξιδέψουν στην καρδιά του πλανήτη, μόνο και μόνο για να αναδυθούν ξανά και να χτυπήσουν την ίδια γεωγραφική περιοχή ξανά με ακραία βία.

Τα γεωλογικά αίτια του φαινομένου και οι συγκρίσεις με το παρελθόν

Το ανακλώμενο κύμα ήταν καθαρά ορατό στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από σεισμικούς σταθμούς σε όλη την Ιαπωνία. Οι επιστήμονες έχουν αποκλείσει άλλες πιθανές εξηγήσεις, όπως μεγάλες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις ή ανωμαλίες στην πηγή του κύριου σεισμού. Η άνοδος της ενέργειας διευκολύνθηκε από την τέλεια ευθυγράμμιση του κύματος με τα όρια των τεκτονικών πλακών, αλλά και από τη βία του αρχικού σοκ, το οποίο εξασθένησε τη φυσική τριβή στην περιοχή.

Το ρήγμα που προέκυψε στον φλοιό της Γης είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της επιστήμης, εκτεινόμενο σε μήκος περίπου 3.000 χλμ. Αυτή η εντυπωσιακή γεωλογική ουλή είναι έξι έως επτά φορές μεγαλύτερη από το ρήγμα που δημιουργήθηκε από τον κύριο σεισμό και περίπου διπλάσια από αυτή που προκλήθηκε από τον μεγάλο σεισμό της Σουμάτρας το 2004.

Με πληροφορίες από meteoweb.eu

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