Σοφία Κοκοσαλάκη: Το σπαρακτικό «αντίο» της Μαρέβας Μητσοτάκη στην αδικοχαμένη σχεδιάστρια

Tα ρούχα της χαρακτηρίζονται από τον διεθνή κυρίως Τύπο ως βαθιά επηρεασμένα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό σε συνδυασμό με σύγχρονα στοιχεία, διατηρώντας ένα διαχρονικό στιλ. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια Σοφία Κοκοσαλάκη έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος όλο τον κόσμο της μόδας.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φίλη της ταλαντούχας σχεδιάστριας, μέσα από το Instagram θέλησε να αποχαιρετήσει την φίλη της.

Σε ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει: «Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους ότι έφυγες ταλαντούχα Σοφία μας. Θα μας λείψει πολύ το ζεστό χαμόγελό σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αχ Σοφία μας! #RIP My deep condolences to the family of my beautiful Sofia. Miss you. #RIP».

