Σφραγίζεται η «Δεξαμενή» στο Κολωνάκι μετά το «κορονοπάρτι» - Πρόστιμο 5.000 ευρώ

Πρόστιμο 5.000 ευρώ και σφράγισμα για 23 ημέρες, είναι η απόφαση των αρμόδιων Αρχών για το καφέ-εστιατόριο «Δεξαμενή», μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία Νεκτάριου Νικολόπουλου για τις εικόνες συγχρωτισμού το βράδυ της Τρίτης (05/05) έξω από το κατάστημά του.

Το προσωρινό λουκέτο θα εκτελεστεί από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (09/05).

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση που συντάχθηκε, την Τρίτη (05/05), μετά από καταγγελία που έγινε, η Αστυνομία έφτασε στο σημείο και επενέβη συλλαμβάνοντας τον προσωρινά υπεύθυνο του μαγαζιού, ενώ αργότερα παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και ο κ. Νικολόπουλος όπου και συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άτομα να κάθονται πάνω στα πεζούλια που υπάρχουν έξω από το μπαρ -το οποίο ήταν ανοιχτό-, κρατώντας ποτήρια με ποτό.

Πολλές ήταν και οι φωτογραφίες, οι οποίες αναρτήθηκαν και στα social media από το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι ουφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, είχε τονίσε πριν από λίγες ημέρες ότι: «το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται. Οι μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται και προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».

