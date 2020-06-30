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Κορονοϊός: Αυτές είναι οι 75 περιοχές των τουριστικών καταλυμάτων καραντίνας

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Κορονοϊός: Αυτές είναι οι 75 περιοχές των τουριστικών καταλυμάτων καραντίνας

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού. 

Το υπουργείο Τουρισμού έδωσε στην δημοσιότητα την τελική λίστα με τις περιοχές όπου θα μισθωθούν τουριστικά καταλύματα αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.

Α/Α - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΝΗΣΙ

1. ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ

2. ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ

3. ΑΜΘ ΘΑΣΟΣ

4. ΑΜΘ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

5. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ

6. ΑΤΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ

7. ΑΤΤΙΚΗ ΣΠΕΤΣΕΣ

8. ΑΤΤΙΚΗ ΥΔΡΑ

9. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΑ

10. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΣ

11. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΗΜΝΟΣ

12. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΑΜΟΣ

13. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΣ

14. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

15. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ

16. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

17. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

18. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

19. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ

20. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

21. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

22. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

23. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

24. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΩΣ

25. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΛΕΙΨΟΙ

26. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΛΕΡΟΣ

27. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΑΤΜΟΣ

28. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΡΟΔΟΣ

29. ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30. ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

31. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

32. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

33. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

34. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ

35. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ

36. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

37. ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

38. ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΙΘΑΚΗ

39. ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑ

40. ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

41. ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑ

42. ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ

43. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

44. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

45. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑ

46. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

47. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΕΣ

48. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

49. ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

50. ΚΡΗΤΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

51. ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

52. ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ

53. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΔΡΟΣ

54. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΗΡΑ

55. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΙΟΣ

56. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΘΝΟΣ

57. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ

58. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

59. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΑΡΟΣ

60. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΕΡΙΦΟΣ

61. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΙΦΝΟΣ

62. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΡΟΣ

63. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΤΗΝΟΣ

64. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

65. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΜΟΡΓΟΣ

66. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

67. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

68. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

69. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

70. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

71. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ

72. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

73. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΥΡΟΣ

74. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

75. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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