Κορονοϊός: Όλα ανοιχτά πλέον - Ο Τσιόδρας, το SMS και τα τοπικά lockdown

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Ανησυχία εγείρει σε κυβέρνηση και επιστήμονες η απότομη αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, γεγονός που επαναφέρει επί τάπητος την ανάγκη για επιστροφή σε πιο αυστηρά μέτρα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του Covid - 19 στη χώρα μας.

Ήδη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει την «ολική επαναφορά» των τακτικών καθημερινών ενημερώσεων από τον ΕΟΔΥ υπό τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο λόγος προφανής: Να υπάρξει εκ νέου εγρήγορση και αυξημένη επαγρύπνηση των πολιτών έναντι της πανδημίας και να καταργηθεί η όποια ψευδαίσθηση έχει δημιουργηθεί πως ο κορονοϊός έχει φύγει.

Κατά πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο» της επιστημονικής επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ βρίσκονται και άλλα μέτρα, όπως η επιβολή τοπικών lockdowns, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.

Σε κάθε περίπτωση, οι αριθμοί που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το Σάββατο, είναι αμείλικτοι: Ιχνηλατήθηκαν συνολικά 110 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα εκ των οποίων τα 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 4.587, εκ των οποίων το 54,8% αφορά άνδρες.

Από αυτά, τα 1.280 (27,9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.252 (49,1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Συνολικά, 10 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 58 ετών. 2 (20,0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

To 60,0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Συνολικά 128 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τα 60 κρούσματα εντοπίζονται σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, 33 εκ των οποίων συνδέονται με δύο προσδιορισμένες εστίες.



Αναλυτικότερα:

- εννέα (9) κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

- τρία (3) εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως,

- δεκαεννέα (19) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

-τριάντα επτά (37) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, δέκα (10) εκ των οποίων σχετίζονται με έναν γάμο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

-είκοσι τρία (23) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, σχετιζόμενα με ιχνηλάτηση σε εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας κρεάτων.

-Έξι (6) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, τα πέντε (5) εκ των οποίων σχετίζονται με μπαρ στο Βόλο.

-Τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας.

-Τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής.

-Δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Αχαϊας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας.

Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ενώ έχουμε 206 θανάτους συνολικά στη χώρα. 66 (32.0%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 96.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Στο ΦΕΚ η απόφαση για την υποχρεωτική χρήση μάσκας - Ποιοι εξαιρούνται

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3162/31.7.2020) η απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού (COVID 19), από σήμερα μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και σε οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού Covid 19, σύμφωνα με τον πίνακα (ΚΑΔ):

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.43Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.51Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήμα-τα/47.76Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα κατα-στήματα/47.77Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής / 96.02Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐαςΚαταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.ΦαρμακείαΧώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινόΑνελκυστήρεςΕξαιρέσεις

Σημειώνεται ότι για τις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

Επίσης, από την υποχρέωση εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.

Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους θρησκευτικής λατρείας

Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών, ευκτηρίων οίκων, τεμενών και συναγωγών), κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της επικράτειας, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τόσο κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, όσο και κατά την προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ' ιδίαν προσευχή.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.

Τα προσωρινά μέτρα στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού Covid 19 κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43195 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β' 2775), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ ίδιο είναι το ύψος του προστίμου και για τα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες.

