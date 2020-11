Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: Να τηρηθούν πιστά τα μέτρα – Υπομονή, επιμονή και σθένος

Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, έκανε λόγο για την πιο δύσκολη φάση της αντιμετώπισης της πανδημίας και ζήτησε πιστή εφαρμογή των μέτρων έτσι ώστε να βγούμε όλοι υγιείς από το δεύτερο κύμα.

Χωρίς νέες ανακοινώσεις, επί της ουσίας, ήταν η ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα την Παρασκευή (13.11). Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, δεν έδωσε το «παρών» εν τέλει αφού ακόμα δεν υπάρχει οριστική απόφαση όπως διαβάσατε από το Newsbomb.gr.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, από την πλευρά του, μίλησε για τα νέα μέτρα που θα ισχύουν από τις 21:00 της Παρασκευής (13.11), δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις όπου χρειάστηκε χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο νέο μέτρο που να ανακοινωθεί από πλευράς του υφυπουργού.

«Οι επόμενες ημέρες θα είναι δύσκολες και εξαιρετικά κρίσιμες, όπως είπε και ο πρωθυπουργός. Είναι πολύ σημαντικό να περιοριστεί το δεύτερο κύμα, για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να περιορίσουμε τις περιττές μετακινήσεις. Κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση πρέπει να σταματήσει και να γίνεται μετακίνηση μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο», είπε αρχικά ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ακολούθως, ο υφυπουργός διευκρίνισε: «Από σήμερα όπως γνωρίζετε, υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 ως τις 5:00. Υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες εξαιρέσεις που μπορεί να μετακινηθεί κανείς και αφορούν λόγους εργασίας, σοβαρό λόγο υγείας και συνοδεία κατοικίδιου σε κοντινή απόσταση από την οικία. Οι μετακινήσεις γίνονται με τις απαραίτητες βεβαιώσεις αν αφορούν την εργασία και με βεβαιώσεις ή sms για τις άλλες δυο κατηγορίες».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς εξήγησε και πως μεταλλάσσεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, μετά την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες. «Κατ’ αντιστοιχία προσαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων (σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, συνεργεία κλπ.) που παραμένουν ανοικτά και θα κλείνουν στις 20:30», είπε ο υφυπουργός ενώ έδωσε λεπτομέρειες και σχετικά με τη λειτουργία των delivery και των take away λέγοντας: «Η παράδοση κατ’ οίκον (delivery) επιτρέπεται και μετά τις 21:00 και για όσο μένουν ανοικτά τα καταστήματα. Θα επιτρέπεται και το take away, αλλά όχι ως ο βασικός λόγος μετακίνησης».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός έκανε κάλεσμα σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν την τηλεργασία σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό και σίγουρα όχι σε λιγότερο του 50%. Παράλληλα σχολίασε πως θα ενταθούν οι έλεγχοι σε όλους τους τομείς, ενώ έδωσε εκ νέου εξηγήσεις για την απαγόρευση της ομαδικής άθλησης.

«Ο περιορισμός των μετακινήσεων είναι ο μοναδικός τρόπος να περιορίσουμε τη μεταφορά και τη μετάδοση του ιού», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι διανύουμε την πιο δύσκολη φάση της αντιμετώπισης της πανδημίας. Παρά την κόπωση που νιώθουν οι πολίτες, θα πρέπει να τηρήσουμε πιο πιστά τα μέτρα. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα. Υπομονή, επιμονή, σθένος έτσι ώστε το τέλος να μας βρει υγιείς με τα αγαπημένα μας πρόσωπα στο πλευρό μας και να είμαστε όλοι ασφαλείς».

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Οδηγίες για εκτύπωση στο TAXISnet - Πώς και πόσα θα πληρώσετε