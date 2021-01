Κορονοϊός - Προειδοποίηση: « Η Αττική θα γίνει Θεσσαλονίκη»

Την ανησυχία ότι θα ζήσουμε στην Αττική το ίδιο σενάριο με την Θεσσαλονίκη και την αντίθεση του με το άνοιγμα των σχολείων εξέφρασε στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νικόλαος Καπραβέλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ανησυχώ πολύ ειδικά για την Αττική βλέπω να παίζεται το ίδιο σενάριο με την Θεσσαλονίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως δεν είναι σωστή απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία αυτή την στιγμή.

Δεν μπορεί η Αττική να μπαίνει στο κόκκινο και να αυξάνουμε την κινητικότητα αυτή την στιγμή σημείωσε υπογραμμίζοντας πως «παίζουμε με την φωτιά».

«Η αυξηση της κινητικότητας στην Αττική με ανησυχεί πολύ γιατι υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού, οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν ΜΜΜ» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Πιο συγκεκριμένα η ίδια ανέφερε πως η κάλυψη ΜΕΘ covid στην Αττική είναι 57% δηλαδή 43% των ΜΕΘ είναι κενές ενώ σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία όπως είπε η ίδια υπάρχει 44% κάλυψη ΜΕΘ σε όλη την επικράτεια και 56% κενά ΜΕΘ που σημαίνει όπως εξήγησε ότι υπήρχε το περιθώριο η επιτροπή να προχωρήσει στην εισήγηση για περαιτέρω άνοιγμα των σχολείων.

Σημειώνεται πως αλλαγές στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στη χώρα λόγω της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19, φέρνει από σήμερα ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας που επανέρχεται με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας στη χώρα.

