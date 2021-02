Lockdown - Γεωργιάδης: Τέλος το take away τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

«Τα delivery λειτουργούν κανονικά, ωστόσο έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων.

Σταματά το take away από τα καταστήματα εστίασης για τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή.

«Τα delivery λειτουργούν κανονικά, ωστόσο έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery,η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σάββατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα το συζητήσει ξανά με την Επιτροπή, καθώς όπως υπογράμμισε η μη λειτουργία τους «διακινδυνεύει τεράστιο συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ».



Σχετικά με τα μέτρα στήριξης της εστίασης που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδους, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι ο 6ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ξεκινήσει νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, αντί για τον Μάρτιο, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. «Στην εστίαση και τον Μάρτιο το ενοίκιό θα είναι στο μηδέν, και μειωμένο ΦΠΑ θα έχει για μεγαλύτερο διάστημα έως τον Σεπτέμβριο, και η επιστρεπτέα προκαταβολή 6 θα αρχίσει τον Φεβρουάριο αντί για τον Μάρτιο. Με το νέο μέτρο της πληρωμής του 80%, αφορολόγητο και ακατάσχετο, τώρα που θα γίνει η πληρωμή από το υπουργείο Οικονομικών, θα δουν οι άνθρωποι αυτοί σοβαρά χρήματα στους λογαριασμούς τους», ανέφερε ο ίδιος.

Επιπλέον, για την επιδότηση των παγίων δαπανών, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου. «Σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές ανέβηκε το όριο του de minimis, δηλαδή της δυνατότητας απευθείας κρατικής ενισχύσεως σε επιχειρήσεις», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για να μπει φρένο στη διασπορά του ιού και πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας. «Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη κόπωση που υπάρχει, γιατί είναι πολλοί πια οι μήνες που έχει κρατήσει αυτή η προσπάθεια, αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είμαστε στο τέλος της διαδρομής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με την πρόοδο του εμβολιασμού και την έξοδό μας από τον χειμώνα είμαστε στο τελευταίο δίμηνο αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας. Είναι σημαντικό τώρα να μην τιναχτούν όλα στον αέρα. Γι’ αυτό κι ελήφθησαν τα μέτρα, όμως ήταν απαραίτητα για να ανασχεθεί το τρίτο κύμα», κατέληξε.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση Άρτεμις: Νέα στοιχεία στην υπόθεση - Η πρόσφατη φωτογραφία και το στίγμα του κινητού της