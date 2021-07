Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Στέγη Ιδρύματος Ωνάση – Η εντυπωσιακή προβολή στο κτήριο της Συγγρού

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον τελικό του NBA που χάρισε στην ομάδα του το τρόπαιο, προκάλεσε ενθουσιασμό και διθυραμβικά σχόλια σε όλο τον κόσμο - Η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση προς τιμή του Έλληνα μπασκετμπολίστα προέβαλε στην πρόσοψη του κτηρίου τη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τη φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την λεζάντα "Believe in your dreams" προέβαλε η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση στο κτήριο επί της Συγγρού, μετά την τεράστια επιτυχία του Έλληνα μπασκετμπολίστα.

Επίσης σε ανάρτηση στο instagram η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση κάτω από την φωτογραφία του κτηρίου έγραψε:

«Αυτό θα πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος, κάθε παιδί, οπουδήποτε στον κόσμο, να πιστέψει στα όνειρά του.»

- Γιάννης Αντετοκούνμπο



Η #AntetokounbrosAcademy, το όραμα των αδερφών Αντετοκούνμπο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, τη @eurohoops_official και τη @nike γίνεται η αφετηρία για μη προνομιούχα παιδιά ώστε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Αντετοκούνμπο: Τα ρεκόρ που πέτυχε στους τελικούς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) οπότε και πήρε το πρώτο πρωτάθλημά του στο ΝΒΑ έβαλε το όνομά του στη λίστα των κορυφαίων του καλύτερο πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο επιβεβαιώνοντας και με αριθμούς γιατί πρέπει να λογίζεται ως τέτοιος.

Οι 50 πόντοι που «σφράγισαν» τον τίτλο για τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από 50 χρόνια – ο προηγούμενος ήταν το 1971 – αποτελούν την κορυφή του «παγόβουνου» των ρεκόρ που έσπασε φέτος, και θα συνεχίσει να σπάει και στο μέλλον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αμερικανοί ο Greek Freak:

Eίναι ο πρώτος παίχτης στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ με περισσότερους από 30 πόντους μέσο όρο, περισσότερα από 10 ριμπάουντ και περισσότερες από πέντε ασίστ με ποσοστό ευστοχίας μεγαλύτερο του 60% (35,2 πόντοι, 13,2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 61,8% ευστοχία)

Έγινε ο τρίτος Ευρωπαίος με βραβείο καλύτερου παίχτη σε τελικούς ΝΒΑ

Μαζί με τον Θανάση και τον Κώστα έγιναν τα πρώτα τρία αδέρφια με δαχτυλίδι πρωταθλητή στο ΝΒΑ

