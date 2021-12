Δημήτρης Λινός: Ποιος είναι ο καθηγητής σύζυγος της Αθηνάς Λινού που χειροτονήθηκε ιερέας

Δημήτρης Λινός: Ο καταξιωμένος καθηγητής χειρουργικής χειροτονήθηκε το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου διάκονος στην Ιερά Μονή Τίμιου Προδρόμου στην Ανατολή Αγιάς

Ιερέας έγινε ο σύζυγος της καθηγήτριας επιδημιολογίας, Αθηνάς Λινού, Δημήτρης Λινός.

Ο καταξιωμένος καθηγητής χειρουργικής χειροτονήθηκε το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου διάκονος στην Ιερά Μονή Τίμιου Προδρόμου στην Ανατολή Αγιάς, ενώ το πρωί της Κυριακής ακολούθησε η χειροτονία του ως ιερέας στην Ιερά Μονή Παναγία Ταξιαρχών Πηλίου.

Ο κ. Λινός χειροτονήθηκε, από τον Ιγνάτιο Δημητριάδος με τον οποίο συνλειτούργησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Αγιάς Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Αθανάσιος Μακρής και ο Εφημέριος της Ανατολής και της Ι.Μ.. Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ρίζος Κομήτσας.

Η οικογένεια Λινού επιθυμούσε η τελετή να μείνει μια προσωπική τους στιγμής χωρίς δημοσιότητα με αποτέλεσμα να επιλεχθούν αυτές οι δύο Ιερές Μονές.

Ωστόσο, ο καθηγητής θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ιατρική. Ο ίδιος πάντως ο κ. Λινός ήταν ανέκαθεν πολύ πιστός και δεν έχανε την ευκαιρία να υπογραμμίζει την σημασία της πίστης σε πολλά άρθρα του. Για πολλούς πάντως αποτελεί έκπληξη η επιλογή του.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Λινός

Ο Καθηγητής της Χειρουργικής Δημήτρης Λινός είναι πρωτοπόρος διεθνώς στην Ενδοκρινική Χειρουργική, δηλαδή στη χειρουργική του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών αδένων και των επινεφριδίων.

Ως Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (IAES) αλλά και Καθηγητής σε διεθνή συνέδρια, έχει μυήσει χιλιάδες χειρουργούς στην Αμερική, Ευρώπη, Ασία αλλά και Αφρική στη σύγχρονη αντιμετώπιση των παθήσεων του θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και επινεφριδίων.

Η εμπειρία του στη χειρουργική των παθήσεων αυτών είναι ίσως η μεγαλύτερη εν ενεργεία χειρουργού στον κόσμο. Η Minimally Invasive Non Endoscopic Thyroidectomy (MINET) τεχνική που εφαρμόζει έχει όχι μόνο τα καλύτερα αποτελέσματα στην ασφάλεια και ριζικότερη θυρεοειδεκτομή αλλά και τα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

Τρέχουσες Θέσεις

• Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ

• Διευθυντής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Ομίλου ΥΓΕΙΑ

• Διευθυντής Χειρουργικής Ομίλου ΥΓΕΙΑ

• Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων

• Consultant in Surgery, Massachusetts General Hospital, ΗΠΑ

• Lecturer of Surgery, Harvard University, Boston, ΗΠΑ



Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

• Καθηγητής Χειρουργικής & Διευθυντής Ε' Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2006-2018

• Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1984 - 2006

• Assistant Professor Χειρουργικής, Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, ΗΠΑ, 1981 – 1984

• Υφηγητής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1983

• Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978



Εκπαίδευση

• Διπλωματούχος American Boards of Surgery (certified, 1981)

• Resident & Chief Resident Associate in Surgery, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, ΗΠΑ, 1976 – 1981

• Clinical & Research Fellow in Surgery, M.G.H./ Harvard University, Boston, ΗΠΑ, 1975 – 1976

• Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, (Άριστα), 1975



Διακρίσεις

• Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (International Association of Endocrine Surgeons)

• Governor, American College of Surgeons – Greek Chapter

• Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής (International Society of Surgery)

• Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (European Society of Endocrine Surgeons)

• Faculty Post-Graduate Courses, International Association of Endocrine Surgeons

• Μέλος του Μόνιμου Συμβουλίου της Global Alliance for Surgical, Obstetric, Trauma & Anesthesia care

• Μέλος της Διεθνούς Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών JAMA Surgery & SURGERY

• Μέλος και Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής στα Περιοδικά (World Journal of Endocrine Surgery, World Journal of Surgery, Surgery, Surgical Endoscopy)

• Πρόεδρος, American College of Surgeons – Greek Chapter

• Πρόεδρος, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Χειρουργών Ενδοκρινικών Αδένων

• Πρόεδρος Επιτροπής Scholar Selection Subcommittee American College of American Surgeon

• Oliver Cope προσκεκλημένος Καθηγητής στο Massachusetts General Hospital του Πανεπιστημίου του Harvard



Κλινικό Ενδιαφέρον

• Ενδοκρινική Χειρουργική (Θυρεοειδής, Παραθυρεοειδής, Επινεφρίδια)

• Γενική Χειρουργική

• Χειρουργική Ογκολογία

• Λαπαροσκοπική Χειρουργική

• Χειρουργική του Μαστού



Βιβλία

1. Linos DA, Chung WY (Eds). Minimally Invasive Thyroidectomy. Springer-Verlag Editions, Germany, 2012

2. Linos DA, van Heerden JA (Eds). Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy. Springer-Verlag Editions, Germany, 2005

3. Λαπαροσκοπική Γενική Χειρουργική Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 1992

4. Ενδοκρινολογική Χειρουργική Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 1984

