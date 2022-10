Έρχεται το καλάθι του νοικοκυριού σε κρεοπωλεία - αρτοποιεία

Καλάθι νοικοκυριού: Το ΥΠΑΝ έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να έρθει σε συμφωνία και με άλλους κλάδους της αγοράς, όπως τα αρτοποιία και τα κρεοπωλεία.

Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη νόμου για το «καλάθι του νοικοκυριού», όπως ανέφερε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο του Olympia Forum III.

«Η διάταξη νόμου θα έρθει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, ενώ εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ο ίδιος εκτιμά ότι θα βγάλει απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης ερωτηθείς για το καλάθι του νοικοκυριού.

Παράλληλα γίνονται σκέψεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τύπου «καλάθι νοικοκυριού» και σε άλλες επιχειρήσεις όπως κρεοπωλεία αλλά και αρτοποιεία. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί η ακριβή ημερομηνία για την έναρξη του μέτρου, πηγές του υπουργείου ανάπτυξης αναφέρουν πως θα το δούμε σύντομα. Το καλάθι θα περιλαμβάνει προϊόντα με «συγκρατημένες» τιμές. Ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς θα γίνει αυτό και πόσα προϊόντα θα περιέχει.

Όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου ανάπτυξης στο Newsbomb.gr «ο αρμόδιος υπουργός έχει πραγματοποιήσει επαφές με επαγγελματίες του κλάδου προκειμένου να δημιουργήσουν και αυτοί με τη σειρά τους ένα “καλάθι του νοικοκυριού” το οποίο θα περιλαμβάνει κάποια προϊόντα». Αντίστοιχες συνομιλίες έχει κάνει και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα καταστήματα να εφαρμόσουν ένα παρόμοιο καλάθι.

Καλάθι Νοικοκυριού: Τα 50 βασικά προϊόντα

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έφερε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο «καλάθι του νοικοκυριού», ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα σε όσα σούπερ μάρκετ δεν στείλουν άμεσα τη λίστα με τα προϊόντα. Μια λίστα με 50 βασικά προϊόντα, τα οποία θα διατηρούνται σε προσιτές τιμές, χαμηλότερες του πληθωρισμού θα είναι ουσιαστικά το «Καλάθι του Νοικοκυριού». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η τιμή αναφοράς γι’ αυτά τα προϊόντα θα είναι αυτή που είχαν στις 5 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από την ανακοίνωση του μέτρου από το υπουργείο Ανάπτυξης, επομένως δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να «φουσκώσει» κάποια αλυσίδα την τιμή.

Η λίστα των 50 προϊόντων

Ρύζι (Ρύζι τύπου «Καρολίνα» μακρύκοκκο)

Ψωμί (Ψωμί για τοστ, ψωμί φραντζόλα και φρυγανιές)

Ζυμαρικά (Μακαρόνια Νο 6)

Χοιρινό (Συσκευασμένα)

Πουλερικά (Συσκευασμένα)

Αλλαντικά (Γαλοπούλα ή/και πάριζα)

Ψάρια κατεψυγμένα (Ένα τουλάχιστον προϊόν)

Γάλα νωπό πλήρες (Γάλα φρέσκο πλήρες)

Γάλα νωπό με μειωμένα λιπαρά (Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά <2%)

Γάλα διατηρημένο (Γάλα εβαπορέ)

Γιαούρτι (Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις και γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις)

Τυριά (Φέτα, γκούντα, τυρί με Χαμηλά Λιπαρά)

Άλλα είδη διατροφής (Χυμός τομάτας διατηρημένος)

Αυγά (Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα)

Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη

Ελαιόλαδο (Παρθένο ελαιόλαδο)

Άλλα βρώσιμα έλαια (Ηλιέλαιο)

Λαχανικά κατεψυγμένα (Τουλάχιστον ένα, από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

Ζάχαρη (Λευκή ζάχαρη)

Παιδικές τροφές (Φόρμουλα μωρών και γάλα βρεφικής ηλικίας)

Καφές (Ελληνικός, στιγμιαίος και γαλλικός)

Είδη καθαρισμού και συντήρησης (Απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες), απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμό επιφανειών – χλωρίνες, απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι και χαρτί κουζίνας)

Είδη προσωπικής υγιεινής (Οδοντόκρεμες, χαρτί υγείας, σερβιέτες, ταμπόν, σαμπουάν, σαπούνια σε στερεή κατάσταση και πάνες ακράτειας)

Είδη για μωρά (Πάνες για μωρά, είδη ατομικής υγιεινής για μωρά [μωρομάντηλα] καιίδη ατομικής υγιεινής για μωρά [σαμπουάν]

Τροφές για κατοικίδια ζώα, για σκύλους και γάτες

Όσπρια (φακές, ρεβύθια, φασόλια γίγαντες)

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις.

Μέχρι τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή η ρύθμιση θα κατατεθεί με τη μορφή τροπολογίας. Η τελευταία κατά πάσα πιθανότητα θα κατατεθεί σε επόμενο νομοσχέδιο που θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια μιας και δεν είναι εφικτό, όπως έλεγαν πηγές απ’ το υπουργείο Ανάπτυξης, να είναι έτοιμη ώστε να ενταχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου για τα επιχειρηματικά πάρκα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως για τη νομοθετική ρύθμιση θα ζητηθεί και η άποψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Καλάθι Νοικοκυριού: Άστοχο το μέτρο λένε οι φορείς – «Να μπει πλαφόν»

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση έχει εναποθέσει σε αυτό το μέτρο τις ελπίδες για τον περιορισμό της αύξησης του κόστους ζωής οι φορείς της αγοράς δεν έχουν την ίδια άποψη.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη του προέδρου του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), Γιώργου Λεχουρίτη ο οποίος αναφέρει στο Newsbobm.gr ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να θεσπιστεί ανώτατη τιμή κέρδους.

Ειδικότερα ο κ. Λεχουρίτης σημειώνει: «το Καλάθι του Νοικοκυριού είναι ένα εφεύρημα της κυβέρνησης και των μεγάλων αλυσίδων των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι με το οποίο θέλουν να μας πείσουν ότι θα πέσουν οι τιμές και πρέπει να το περιμένουν οι καταναλωτές ως μάνα εξ ουρανού.

Εμείς διαφωνούμε με αυτήν τη λογική σε ένα Καλάθι που μπαίνουν και βγαίνουν προϊόντα ώστε να μην ξεπεραστεί το όριο των 50+1. Πως γίνεται στα είδη αυτά πρώτης ανάγκης να μην υπάρχει το αλεύρι, τα όσπρια και το μοσχαρίσιο κρέας και να πρέπει να βγουν το νερό και τα αναψυκτικά για να τα εντάξουν; Να είστε σίγουροι ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και άλλες τέτοιες αλλαγές».

Και προσθέτει: «αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση δεν είναι να δημιουργήσει το Καλάθι του Νοικοκυριού αλλά να μπει ανώτατη τιμή κέρδους. Όπως έβαλαν πλαφόν την εποχή του κορονοϊού για τις μάσκες και τα αντισηπτικά θα πρέπει να το κάνουν και τώρα. Αυτήν τη στιγμή τα no name προϊόντα έχουν πολύ χαμηλές τιμές όπως επίσης και πολλά επώνυμα που βγάζουν προσφορές. Για παράδειγμα σας αναφέρω ότι η τιμή στο no name γάλα είναι 1,12 ευρώ και το επώνυμο 1,40 - 1,50 ευρώ. Η αύξηση της τιμής το τελευταίο διάστημα είναι της τάξεως του 50%».

