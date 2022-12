O μικρός Εφραίμ από την Κάλυμνο χρειάζεται τη στήριξη όλων μας

Τη στήριξη όλων μας ζητά ένα παιδί που αγωνίζεται για μία καλύτερη ποιότητα ζωής, προκειμένου να ξεπεράσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Πρόκειται για τον μικρό Εφραίμ από την Κάλυμνο, ο οποίος, όπως αναφέρει το σωματείο Παιδική Χαρά, χρειάζεται να συνεχίσει τη θεραπεία του στη Βοστώνη, όπου βρίσκεται επί έναν χρόνο.

Το παιδί έχει διαγνωστεί με ολοσχερώς κλειστό έντερο ενώ έχει και σύνδρομο DOWN, ενώ μένουν ακόμα λίγοι μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Αυτό που ζητά ο ίδιος και η οικογένειά του είναι τη βοήθεια όσων μπορούν προκειμένου να γυρίσει υγιής στο νησί του.

Η ανάρτηση από την Παιδική Χαρά αναφέρει: «Δυστυχώς όλες αυτές μέρες που τρέχει η καμπάνια για τον μικρό μας Εφραίμ από την Κάλυμνο δεν υπάρχει ανταπόκριση και οι γονείς του, ο πατήρ Βασίλειος και η Ειρήνη βρίσκονται σε απόγνωση!

Το παιδί έχει διαγνωστεί με ένα πολύ σοβαρο πρόβλημα καθώς έχει κλειστό έντερο ολοσχερώς ενώ έχει και συνδρόμο DOWN. Ο μικρούλης μας βρίσκεται αυτή την στιγμή στην Βοστώνη, από πέρυσι που είχαμε ξανά κάνει έκκληση στον κόσμο και η θεραπεία του πάει καλά!!! Το παιδί όμως πρέπει να μείνει λίγους μήνες ακόμα για να ολόκληρωσει την θεραπεία του και να γυρίσουν να ζήσουν επιτέλους μια φυσιολογική ζωή…

Ας βοηθήσουμε όλοι το μοναχοπαίδι μιας οικογένειας που δυστυχώς δεν έχουν βοηθηθεί από πουθενά! Αν και ιερέας ο πατήρ Βασίλειος, δεν είχαν καμία βοήθεια από την εκκλησία, οπότε η μόνη τους ελπίδα είναι ο κόσμος, που σε αυτές τις δύσκολες μέρες οποίος μπορεί να βοηθήσει έστω και με το ελάχιστο ποσό ή ακόμα και μια κοινοποίηση! Επίσης οποίος θέλει στοιχεία της οικογένειας υπάρχουν τα τηλέφωνα της οικογένειας μπορείτε να μας στείλετε inbox. Χρειαστείτε μόνο ένας λογαριασμός για να υπάρχει διαφάνεια και ότι μπαίνει στον λογαριασμό να είναι για τον μικρό μας φίλο και μόνο.

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας».

