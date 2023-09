Πιρς Μπρόσναν: Στην Καβάλα ο διάσημος ηθοποιός (pics)

Στην Καβάλα βρέθηκε ο χολιγουντιανός ηθοποιός, Πιρς Μπρόσναν

Στο λιμάνι της Καβάλας μαζί με τον επιχειρηματία Τζον Πολ Ντετζόρια απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους ο διάσημος ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν.



Σύμφωνα με το proininews, ο διάσημος ηθοποιός έφτασε με ιδιωτική πτήση και επιβιβάστηκε σε πολυτελή θαλαμηγό με προορισμό το Αιγαίο.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν ο χολιγουντιανός ηθοποιός ήταν ευδιάθετος και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με όσους τον πλησίασαν.

Δείτε την gallery:

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Πηγή: proininews Photo 2/4 Πηγή: proininews Photo 3/4 Πηγή: proininews Photo 4/4 Πηγή: proininews

Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ τέσσερις φορές. Πρώτη φορά ήταν το 1995 στην ταινία GoldenEye.

Ακολούθησε δύο χρόνια αργότερα η ταινία Το αύριο δεν πεθαίνει ποτέ (Tomorrow Never Dies). Τρίτη φορά ήταν το 1999 στην ταινία Ο κόσμος δεν είναι αρκετός (The World Is Not Enough) ενώ τελευταία ταινία ήταν το Die Another Day το 2002.

Ο Πιρς Μπρόσναν είχε προταθεί πρώτη φορά για το ρόλο του Τζέημς Μποντ το 1987 αλλά καθώς δεσμευόταν ακόμα από το συμβόλαιο του στη σειρά Remington Steele, είχε αρνηθεί την πρόταση.

Έτσι το 1987 και το 1989 το Βρετανό πράκτορα υποδύθηκε στις ταινίες The Living Daylights και Licence to Kill αντίστοιχα ο Τίμοθυ Ντάλτον.