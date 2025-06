Πανευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική 2025 - Επτά ελληνικά έργα στους φιναλίστ

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική ανακοινώνει τα έργα φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης. Ανάμεσα σε εκατοντάδες υποβολές, μία κριτική επιτροπή πολιτών με πάνω από 1.000 Ευρωπαίους επέλεξε τις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες σε οκτώ κατηγορίες βραβείων. Καινοτόμοι και τολμηροί πολιτικοί από όλη την Ευρώπη θα συναντηθούν στο Συνέδριο και το Γκαλά Βραβείων στη Βιέννη στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, όπου και θα ανακοινωθούν οι νικητές.

Οι φιναλίστ αντιπροσωπεύουν τολμηρά, πρωτοποριακά έργα από 22 χώρες, που καλύπτουν ποικίλες κατηγορίες - από την προστασία του κλίματος έως τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Οι επτά φιναλίστ από την Ελλάδα

Η Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, έχει δυναμική παρουσία και σε επίπεδο υποβολών αλλά και σε επίπεδο φιναλίστ. Φέτος, σημειώνει ρεκόρ με επτά έργα να βρίσκονται στους φιναλίστ, σε έξι από τις οκτώ συνολικά κατηγορίες. Τα έργα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν στη Βιέννη, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, και οι εκπρόσωποί τους να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να επιδιώξουν συνεργασίες με αντίστοιχα έργα ανά την Ευρώπη.

Η λίστα των Ελλήνων φιναλίστ είναι:

Στην κατηγορία της Προστασίας του Κλίματος (Climate Protection) η χώρα μας εκπροσωπείται από τη Χάλκη, ως το πρώτο «Eco island» της Ελλάδας.

Στην Κατηγορία Τεχνολογίες για τη Δημοκρατία (Democracy Technologies) φιναλίστ είναι το Project DENN από τις Σέρρες, που καταπολεμά την παραπληροφόρηση και ενισχύει τη δημοσιογραφία, επιτρέποντας στους πολίτες να δημιουργούν και να μοιράζονται επαληθεύσιμο περιεχόμενο μέσω μιας πλατφόρμας για κινητά που βασίζεται σε blockchain.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Στην κατηγορία Εκπαίδευση (Education), ως φιναλίστ βρίσκουμε τον Δήμο Χαλανδρίου όπου τα νήπια γίνονται πρεσβευτές της εξοικονόμησης τροφίμων μέσω αφηγήσεων, παραστάσεων και ενός κινήματος σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του δήμου για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και την προώθηση της βιωσιμότητας.

Στην κατηγορία της Τοπικής Ανάπτυξης (Local Development), η Ελλάδα έχει δύο φιναλίστ: τον Δήμο Λοκρών με την έξυπνη διαχείριση νερού με ένα σύστημα τηλεμετρίας που ανιχνεύει διαρροές, διασφαλίζει την ποιότητα του νερού και ενδυναμώνει τους κατοίκους μέσω παρακολούθησης κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και τον Δήμο Αιγάλεω με το πρόγραμμα Rock the Block που επαναπροσδιορίζει την προσιτή στέγαση μετατρέποντας τις εμβληματικές «Πολυκατοικίες» της Αθήνας σε βιώσιμους, κοινοτικούς χώρους διαβίωσης.

Στην κατηγορία Δημόσια Υγεία και Γηράσκουσα Κοινωνία (Public Health & Ageing Society), φιναλίστ είναι το πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.). του Υπουργείου Υγείας, ένα ψηφιακό σύστημα που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη ελλείψεων φαρμάκων, διασφαλίζοντας αξιόπιστη προμήθεια φαρμάκων στην Ελλάδα.

Τέλος, στην κατηγορία Κοινωνική Συνοχή και Ένταξη (Social Cohesion & Integration), φιναλίστ είναι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης με το Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία που προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες για την προώθηση της ανεξαρτησίας, της ένταξης και της ευημερίας για τα άτομα με αναπηρίες μέσω υπερσύγχρονων υποδομών και συντονισμένης φροντίδας.

«Η φετινή παρουσία της Ελλάδας στα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική είναι εντυπωσιακή, αλλά και αποκαλυπτική της ποιότητας και του εύρους των καινοτόμων πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο – πολύ συχνά χωρίς τη δημοσιότητα και την αναγνώριση που τους αναλογεί. Τα επτά ελληνικά έργα που διακρίθηκαν αποτυπώνουν το δυναμισμό, τη φαντασία και τη δέσμευση των εμπνευστών τους για μια πολιτική που απαντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και ενισχύει τη δημοκρατική συμμετοχή. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε την Ελλάδα να πρωτοστατεί σε έξι διαφορετικές θεματικές κατηγορίες, συμβάλλοντας ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της πολιτικής και της δημοκρατίας», δήλωσε ο Δημήτρης Ρούλιας, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου στην Ελλάδα και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Out of the Box.