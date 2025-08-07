Διακοπές νερού την Πέμπτη (7/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πριάμου και Περικλέους
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, EKTAKTH
ΓΕΡΑΚΑΣ
Ευρυτανίας και Αχαΐας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, EKTAKTH
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κανελλοπούλου και Κοντούλη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σόλωνος και Ζεφύρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, EKTAKTH
ΧΑΡΑΥΓΗ Π
Χρυσοστόμου Σμύρνης και Λυκούργου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΚΗΦΙΣΙΑ
Αγ. Κυριακής και Άστυ Ελλήνων Αιγυπτιωτών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, EKTAKTH
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Νικηταρά και Τεπελενίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, EKTAKTH
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π
Αρτάκης και Βαϊνδηρίου
