Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πτώσης σηματοδότη
Προσωρινά διεκόπη η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα των οχημάτων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Δημητσάνας, λόγω σοβαρού κινδύνου πτώσης σηματοδότη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:23 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Αλλάξτε τις ποινές για παιδόφιλους και παιδοβιαστές!
16:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
16:18 ∙ LIFESTYLE
ΣΚΑΪ: Η επίσημη ανακοίνωση για τη νέα σειρά
16:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Επ' αυτοφώρω σύλληψη δύο διαρρηκτών στον Άλιμο
15:34 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Φόρεσε το «Τριφύλλι» ο Ρογκαβόπουλος
15:31 ∙ LIFESTYLE
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη μητέρα της στη Μύκονο - Δείτε βίντεο
15:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Πάει για το… κόλπο γκρόσο με Νταβίντε Καλάμπρια
15:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κλειστός ο Εθνικός Κήπος σήμερα λόγω ισχυρών ανέμων
15:03 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ