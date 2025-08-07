Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πτώσης σηματοδότη

Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα των οχημάτων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας , στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Δημητσάνας, λόγω σοβαρού κινδύνου πτώσης σηματοδότη.

