Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 14χρονο κορίτσι από την Κεφαλονιά, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, του Νοσοκομείου Ρίου.

Η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε ραγδαία την Τρίτη 5/8, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή της στην Πάτρα όπου διασωληνώθηκε, πριν κριθεί αναγκαία η μεταφορά της στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερά επιβαρυμένη, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να την παρακολουθούν διαρκώς υπό πλήρη μηχανική υποστήριξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει βελτίωση στην εικόνα της, ενώ οι γιατροί δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν την αιτία που οδήγησε στην παράλυση των άκρων και στη συνέχεια στην ανεπάρκεια των αναπνευστικών μυών.

Η πρώτη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν έδειξε ευρήματα που να εξηγούν το σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για επαναληπτική απεικονιστική εξέταση. Αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα με το ίδιο πάλι αποτέλεσμα και χωρίς να δίνει απαντήσεις για τα αίτια της αιφνίδιας επιδείνωσης.

Με πληροφορίες από tempo24.news

Διαβάστε επίσης