Λειψυδρία: Στο χείλος της κατάρρευσης το φράγμα Αποσελέμη - Αντλούν λάσπη αντί για νερό

Δραματική τροπή παίρνει το πρόβλημα της λειψυδρίας για τους δήμους της Ανατολικής Κρήτης, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) να απαντά στις οργισμένες αντιδράσεις των δημάρχων, εξηγώντας πως οι εγκαταστάσεις του Φράγματος Αποσελέμη αντλούν πλέον λάσπη και νερό ακατάλληλο για ύδρευση.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, αυτή τη στιγμή «πόσιμο νερό δεν υπάρχει στις ποσότητες που δικαιούνται οι συνδεδεμένοι δήμοι». Το σύστημα επεξεργασίας αδυνατεί να παρέχει τις απαιτούμενες καθαρές ποσότητες νερού, καθώς η άντληση γίνεται πλέον από την κατώτατη στάθμη. Το φράγμα έχει μόλις 3,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού – ή και λιγότερα – με αποτέλεσμα να αντλείται κυρίως λάσπη και να μην μπορεί να διατεθεί νερό για την υδροδότηση της περιοχής.

Ο κ. Παπαδογιάννης τόνισε πως γίνεται «τεράστια προσπάθεια τροποποίησης της λειτουργίας της μονάδας» ώστε να καθαριστούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού, όμως οι δυνατότητες του συστήματος είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες.

Την ίδια ώρα, οι δήμαρχοι της ανατολικής Κρήτης καταγγέλλουν ολιγωρία και ανεπαρκή διαχείριση εκ μέρους του ΟΑΚ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων και τη μεταβίβαση της διαχείρισης του φράγματος στους ίδιους τους δήμους. Όπως λένε, το μαρτύριο της σταγόνας που ζουν καθημερινά οι δημότες πρέπει να σταματήσει, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο.

