Κρήτη: Καραμπόλα τριών οχημάτων με δύο τραυματίες στον ΒΟΑΚ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηε το απόγεμα της Πέμπτης επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, προκαλώντας μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο με οικογένεια τουριστών που κινείτο προς Χανιά στην διασταύρωση των Μεγάλων Χωραφιών – σύμφωνα με πληροφορίες – εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που κινείτο στο ρεύμα προς Ρέθυμνο ενώ στην συνέχεια έπεσε πάνω σε ακόμα ένα όχημα που ακολουθούσε.

Από την καραμπόλα των τριών οχήματων τραυματίστηκαν δυο γυναίκες.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τις δυο τραυματίες, οι οποίες είχαν τις αισθήσεις τους, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

01 03 Πηγή: flashnews.gr 02 03 Πηγή: flashnews.gr 03 03 Πηγή: flashnews.gr

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία ΒΟΑΚ για την διερεύνηση των αιτιών του τροχαίου και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι την απομάκρυνση και των τριών αυτοκινήτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Το τροχαίο δημιούργησε μεγάλη ουρά από ακινητοποιημένα οχήματα ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Ρέθυμνο, τα οχήματα έφτασαν μέχρι τον κόμβο της Σούδας με τους άντρες του τμήματος τροχαίας ΒΟΑΚ και του τμήματος τροχαίας Χανίων να ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

