Καρύταινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καρύταινας Αρκαδίας ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης, 33 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή (8/8) για την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Ασλανίδη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης έχει ύψος 1,87μ., είναι 88 κιλά, έχει καστανά πράσινα μάτια και μαύρα μακριά μαλλιά αλoγoουρά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι t-shirt, μαύρη κοντή βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Ο 33χρονος, οδηγούσε μια μαύρη μηχανή Yamaha με αριθμό πινακίδας ΟΑΧ 0325.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής στην οποία υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Το Missing Alert Hellas

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.



Για να επιτευχθεί αυτό, στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λπ.