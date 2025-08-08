Καρύταινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 33χρονου Κωνσταντίνου Ασλανίδη

Newsbomb

Καρύταινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καρύταινας Αρκαδίας ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης, 33 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή (8/8) για την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Ασλανίδη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης έχει ύψος 1,87μ., είναι 88 κιλά, έχει καστανά πράσινα μάτια και μαύρα μακριά μαλλιά αλoγoουρά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι t-shirt, μαύρη κοντή βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Ο 33χρονος, οδηγούσε μια μαύρη μηχανή Yamaha με αριθμό πινακίδας ΟΑΧ 0325.

11881200x63072.jpg

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής στην οποία υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Το Missing Alert Hellas

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτό, στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λπ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΟΣΜΟΣ

Έλβις Πρίσλεΐ: Ο «Συνταγματάρχης» που ανακάλυψε και κατέστρεψε τον «Βασιλιά» - Νέο βιβλίο ρίχνει φως στον δαιμόνιο μάνατζερ

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά η χωριάτικη σαλάτα;

09:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Κοράλλι» δισεκατομμυρίων ετών στον πλανήτη Άρη ανακάλυψε η NASA

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γάλλοι κατήγγειλαν επίθεση από οδηγό ταξί - Τραυμάτισε τον έναν και τους άρπαξε 800 ευρώ

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος: «Ποιμένας φιλόστοργος με θυσιαστική αγάπη» - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μια βόλτα στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής: Από το χθες... στο σήμερα - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

08:19WHAT THE FACT

Πώς να σώσετε τα ρούχα που «μπήκαν» στο πλύσιμο: Μια απλή μέθοδος 

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πλυντήριο αυτοκινήτων στις ΗΠΑ σπάει τα ταμπού: Όλο το προσωπικό είναι στο φάσμα του αυτισμού - 10 χρόνια μετά, απασχολεί 90 άτομα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διπλασίασε στα $ 50 εκατ. την αμοιβή για την επικήρυξη Μαδούρο - Τι απαντά η Βενεζουέλα

08:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA Ranking: Έμεινε κι άλλο πίσω η Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Οι πρώτες μέρες της Αλγερινής στη φυλακή – Νηστική στο κελί της, ζητά τα άλλα δύο παιδιά της

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρύταινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 33χρονου Κωνσταντίνου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

07:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Γιατί το τετ-α-τετ Τραμπ-Πούτιν δεν πρόκειται να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Ο Νετανιάχου είναι πρόθυμος να θυσιάσει τους ομήρους»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην διοικητής των IDF για τη Γάζα: «Όλοι θα βρεθούν στον κρεατομηχανή, στρατιώτες, όμηροι, Παλαιστίνιοι και Χαμάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

07:16ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια: Δεμένα τα πλοία τις επόμενες ώρες – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Οι πρώτες μέρες της Αλγερινής στη φυλακή – Νηστική στο κελί της, ζητά τα άλλα δύο παιδιά της

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:51ΥΓΕΙΑ

Τελικά πόσο πρέπει να περπατάμε καθημερινά για να έχουμε καλή υγεία; - Νέα μελέτη ανατρέπει τη θεωρία των 10.000 βημάτων

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρύταινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 33χρονου Κωνσταντίνου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

08:19WHAT THE FACT

Πώς να σώσετε τα ρούχα που «μπήκαν» στο πλύσιμο: Μια απλή μέθοδος 

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γάλλοι κατήγγειλαν επίθεση από οδηγό ταξί - Τραυμάτισε τον έναν και τους άρπαξε 800 ευρώ

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος: «Ποιμένας φιλόστοργος με θυσιαστική αγάπη» - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο... πικάντικη απόδειξη: Του χρέωσαν το έξτρα πιπέρι στην πίτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ