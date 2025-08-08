Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στο ύψος των Ενόδιον να καίει αγροτοδασική έκταση προς το βουνό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις από Άργος, Ναύπλιο και Κόρινθο, ρίψεις κάνουν και εναέρια μέσα, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν, πεζοπόρο τμήμα και υδροφόρες ΟΤΑ.