Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις η Πυροσβεστική

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην κινδυνεύσει ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα.

Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις η Πυροσβεστική
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε ύφεση βρίσκεται πυρκαγιά που έκαιγε από το μεσημέρι χθες Παρασκευή (08/08) αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Καραβάδο της Κεφαλονιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί είναι σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πλέον πνέουν ήπιοι άνεμοι γεγονός που βοηθάει το έργο των δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και δεκάδες εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Το μεσημέρι έφτασαν στην Κεφαλονιά ενισχύσεις με 22 πυροσβέστες, 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Νωρίτερα η φωτιά απείλησε κατοικημένη περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων και ακολούθησε μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην κινδυνεύσει ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα.

