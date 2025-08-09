Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδο - Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Καραβάδο της Κεφαλονιάς

Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδο - Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Σε ύφεση βρίσκεται πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Παρασκευή σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδο της Κεφαλονιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί είναι σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πλέον πνέουν ήπιοι άνεμοι γεγονός που βοηθάει το έργο των δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και δεκάδες εθελοντές, ενώ από αέρος παρείχαν συνδρομή κατά τη διάρκεια της ημέρας επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Το μεσημέρι έφτασαν στην Κεφαλονιά ενισχύσεις με 22 πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Νωρίτερα η φωτιά απείλησε κατοικημένη περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων και ακολούθησε μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην κινδυνεύσει ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα.

