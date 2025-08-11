Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

Πώς μπορεί να συσχετιστεί με ευχές όπως το «Καλό Πάσχα» ή το «Καλά Χριστούγεννα»

Newsbomb

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς ο Αύγουστος προχωρά, μία ευχή κάνει όλο και πιο συχνά την εμφάνισή της στην καθημερινότητά μας: «Καλή Παναγιά».

Είτε ως αποχαιρετισμός, είτε ως ευχή για τις μέρες που έρχονται, είτε απλώς ως ένδειξη σεβασμού προς τη μεγαλύτερη εορτή του ορθόδοξου ημερολογίου η φράση ακούγεται ολοένα και περισσότερο. Αλλά τι σημαίνει ακριβώς; Είναι σωστό να τη λέμε; Ή πρόκειται για μια «μοντέρνα» έκφραση που προκαλεί σύγχυση;

Τι εννοούμε όταν λέμε «Καλή Παναγιά»

Η φράση χρησιμοποιείται κυρίως λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο, και ουσιαστικά λειτουργεί όπως το «Καλό Πάσχα» ή το «Καλά Χριστούγεννα». Στο πλαίσιο αυτό, η «Παναγιά» λειτουργεί μεταφορικά, δηλαδή δεν εννοούμε το πρόσωπο της Παναγίας, αλλά την ημέρα της γιορτής της δηλαδή την Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Έτσι, η ευχή σημαίνει: «να περάσεις καλά μέχρι και την Παναγιά», ή «καλή εορτή της Παναγίας».

Γλωσσικά, η φράση δεν είναι λάθος. Είναι μια ευχή που ακολουθεί τη λογική άλλων παρόμοιων ευχών, όπως «Καλή Ανάσταση» ή «Καλή Πρωτοχρονιά». Η φράση είναι σύντομη, οικεία, και λειτουργεί ως σήμα κατατεθέν του ελληνορθόδοξου πολιτισμού.

Τα επιχειρήματα εκείνων που υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ευχή θα πρέπει να εξοστρακιστεί από την καθημερινότητά μας συνοψίζονται στο εξής: Η Παναγία, βάσει της διδασκαλίας της θρησκείας μας, είναι κάλλιστη -όχι απλά καλή- και η ευχή στερείται νοήματος.

Την συγκεκριμένη άποψη φαίνεται να ενστερνίζεται και ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ένας εκ των ιεραρχών που υποστήριξαν με σθεναρότητα ότι δεν θα πρέπει να βαφτίζονται τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών.

«Τα τελευταία χρόνια, επικράτησε μια μόδα που λέει Καλή Παναγιά, τι θα πει καλή Παναγιά! Λέμε καλό Χριστό; Eμείς λέμε Καλά Χριστούγεννα είναι γεγονός, λέμε Καλό Πάσχα είναι γεγονός» δήλωσε πέρυσι σε κήρυγμά του.

Όμως, πόσο δίκιο έχει ο ιεράρχης; Σε όλες τις γλώσσες, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, σε φράσεις που είναι εξαιρετικά κοινόχρηστες και τα δύο μέρη μιας συζήτησης αντιλαμβάνονται αμφότερα περί τίνος ο λόγος. Επί πλέον, ο πλεονασμός είναι κάτι που είναι συνυφασμένο με τη γλώσσα για να δηλώσει κάτι σε υπερθετικό βαθμό.

Σχετικές διευκρινήσεις παρείχε με περσινή ανάρτηση της στο Facebook η Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πηνελόπη Καμπάκη:

«Καταρχήν δεν υπάρχει πλεονασμός στις ευχές που έχουν το καλό/καλή/καλά στην αρχή τους και που, εκ πρώτης όψεως, μοιάζουν ταυτολογικές ή υπερβολικές. Αλλά και πλεονασμό να το θεωρήσουμε, πού το κακό; Ο πλεονασμός είναι πολύ συνήθης στην γλώσσα αρχαιόθεν.

Αίφνης πλεονασμός υπάρχει και στην λέξη λυκόφως αφού η λέξη δεν προέρχεται από τον λύκο, όπως μάς δίνεται η εντύπωση, αλλά από κάποια λέξη λύκη που σήμαινε “πρωινό φως”, ομόρριζη με το το λατινικό lux = φως!

Για να επανέλθω στο θέμα, στην ευχή μας έχουμε δύο συνθετικά που σημαίνουν… φως! Είτε, λοπόν, λέμε «καλή επιτυχία», είτε «καλή λευτεριά», δεν εννοούμε πως θα μπορούσε κάποια επιτυχία να ήταν κακή, δηλαδή… αποτυχημένη, ή ότι μια γέννα θα μπορούσε, πόσο δε μάλλον ότι θα θέλαμε, να μην ήταν ανακουφιστική. Το «καλός», στις περιπτώσεις αυτές, σημαίνει «με το καλό να έρθει», «με το καλό να φτάσει» [η επιτυχία, η ημέρα της γέννας κ.ο.κ.]», «μακάρι να πάνε όλα κατ’ ευχήν», «γεροί να ’μαστε», «άμποτε».

Θα το καταλάβει ακόμη πιο εύκολα κάποιος με το εξής παράδειγμα: «Καλή πατρίδα, σύντροφε», ήτοι: «Με το καλό να επιστρέψεις [ή να επιστρέψουμε] στην πατρίδα μας [στην Ελλάδα], σύντροφε». Τα ίδια και με το (ακόμη πολύ παλιό: ο Παπαδιαμάντης το αντιγράφει κοντά ενάμιση αιώνα πίσω) «Καλό Παράδεισο», κουβέντα όμως που είναι στ’ αλήθεια παμπάλαια: ο θάνατος νοείται σαν η αρχή ενός ταξιδιού προς τον άλλο κόσμο, και οι ζωντανοί εύχονταν πάντα να ήταν εύδρομο το ταξίδι αυτό, και ο προορισμός του ο καλύτερος δυνατός: ο Παράδεισος.

Κατ’ αυτά, και το «Καλή Παναγιά» δεν έχει να κάνει με το καλός-κακός, ή με την καλή ή την… κακιά Παναγία. Δεν σημαίνει καν την ίδια την Παρθένο Μαρία — αλλά τη γιορτή της, την εορτή της Κοιμήσεως: «της Παναγιάς». Σημαίνει απλούστατα, «Με το καλό να φτάσει η μέρα του Δεκαπενταύγουστου, η γιορτή της Παναγίας, το πανηγύρι, το κατακαλόκαιρο».

Είναι μια απλή, κατανοητότατη, επίσης πολύ παλιά ευχή, που, πιθανόν, δεν την έλεγαν στο δικό μας τόπο αλλά σε κάμποσους άλλους κυρίως νησιωτικούς τόπους!

Μη διστάζετε λοιπόν να την πείτε, αν σας βγαίνει!»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:05TRAVEL

Αντίπαρος: Η «ήρεμη δύναμη» του Αιγαίου με τα κρυστάλλινα νερά

08:52ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Επιστήμονες του Χάρβαρντ ανακάλυψαν πιθανό κλειδί για τη θεραπεία της νόσου

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δέντρο κατέρρευσε στον Μασταμπά Ηρακλείου μέσα στη νύχτα - Σοβαρές ζημιές σε δύο οχήματα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 29 χρόνια από το διπλό έγκλημα τον «μαύρο» Αύγουστο του 1996 που σημάδεψε την Κύπρο

08:34ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι θα ζητήσει ο Πούτιν από τον Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα - «Θέλει να χωρίσει τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής»

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά για 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη της Αίτνας: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για τις πτήσεις

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων – Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και σταθμούς λεωφορείων

07:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση «αμαρτωλής» κλινικής στα Χανιά: Στο εδώλιο 26 κατηγορούμενοι για 17 κακουργήματα – Η πρόταση-μαμούθ των 1.600 σελίδων

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος «ήρωας» της Γάζας - Ήταν ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με το Ισραήλ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

07:38LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγα να πηδήξω δύο φορές από το μπαλκόνι»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

08:34ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι θα ζητήσει ο Πούτιν από τον Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα - «Θέλει να χωρίσει τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος «ήρωας» της Γάζας - Ήταν ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με το Ισραήλ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά για 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 29 χρόνια από το διπλό έγκλημα τον «μαύρο» Αύγουστο του 1996 που σημάδεψε την Κύπρο

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

08:52ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Επιστήμονες του Χάρβαρντ ανακάλυψαν πιθανό κλειδί για τη θεραπεία της νόσου

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινόη – Στην περιοχή Άγιος Δημήτριος το μέτωπο – Ήχησε το 112

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

07:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση «αμαρτωλής» κλινικής στα Χανιά: Στο εδώλιο 26 κατηγορούμενοι για 17 κακουργήματα – Η πρόταση-μαμούθ των 1.600 σελίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ