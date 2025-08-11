Πανελλαδικές 2025: Πρόσκληση επιτυχόντων για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) οι επιτυχόντες/ούσες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2025, στις 08 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στην Αεροπορική

Βάση Δεκελείας, στο Τατόι Αττικής.

Οι καλούμενοι/ες για κατάταξη στη Σχολή πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),

Ακαδημαϊκού Έτους 2025-26.

Διαβάστε επίσης