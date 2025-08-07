Οι Σχολές με τα πάνω και τα κάτω τους - Τι δείχνουν οι φετινές βάσεις - Ανάλυση με πίνακες

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, φέρνοντας -όπως κάθε χρόνο- χαρές, εκπλήξεις, αλλά και προβληματισμούς. Η φετινή χρονιά υπενθύμισε με έμφαση ότι κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να επηρεάζονται από τις εκτιμήσεις για τις βάσεις. Οι προβλέψεις, όσο καλά τεκμηριωμένες κι αν είναι, δεν μπορούν με ακρίβεια να προβλέψουν τις τάσεις που διαμορφώνονται λόγω των αλλαγών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, αλλά και των ποικίλων παραγόντων που επηρεάζουν κάθε χρόνο τη βάση εισαγωγής ενός τμήματος.

Οι τάσεις στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο

Οι φετινές βάσεις στο πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα, με αυξομειώσεις που αντικατοπτρίζουν τόσο τις επιδόσεις των υποψηφίων όσο και τις προτιμήσεις τους. Η Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. παραμένει σταθερά μια από τις κορυφαίες επιλογές, σημειώνοντας ωστόσο μια μικρή πτώση 150 μορίων (από 18.025 σε 17.875). Αντίθετα, η Νομική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατέγραψε ήπια άνοδο (+75 μόρια).

Στον τομέα των Πολιτικών Επιστημών και της Πρόνοιας, οι βάσεις δείχνουν διαφοροποιήσεις: Η Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σημείωσε πτώση 445 μορίων, ενώ η αντίστοιχη σχολή του Δ.Π.Θ. ανέβηκε κατά 150 μόρια, δείχνοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες σπουδές. Παράλληλα, το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ σημείωσε ήπια άνοδο (+90), επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητά του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική αύξηση στη βάση του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Ε.Κ.Π.Α. (+270 μόρια), εξέλιξη που υποδηλώνει την αυξημένη προτίμηση των υποψηφίων για σπουδές που συνδέονται με τον δημόσιο λόγο, τα σύγχρονα μέσα, τη δημιουργία περιεχομένου και τις κοινωνικές μεταβολές. Πρόκειται για μια στροφή που φανερώνει πως οι νέοι αναζητούν πιο σύγχρονες, ευέλικτες και διαθεματικές διαδρομές σπουδών, με προοπτικές ένταξης σε δυναμικά και εξελισσόμενα επαγγελματικά πεδία.

Αντίθετα, τα τμήματα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας κατέγραψαν έντονες απώλειες, με χαρακτηριστική την πτώση της Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α, αλλά και αντίστοιχες μειώσεις σε άλλα ιδρύματα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων απομακρύνεται από σπουδές που συνδέονται κυρίως με την εκπαίδευση, εκφράζοντας προβληματισμό για τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι τάσεις στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, η φετινή εικόνα των βάσεων επιβεβαιώνει τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση για τα τμήματα Μηχανικών. Οι βάσεις στα πιο περιζήτητα πολυτεχνικά ιδρύματα παρουσίασαν μικρές μεταβολές, με την περίπτωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να καταγράφει οριακή πτώση: Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διαμορφώθηκε φέτος στα 18.390 μόρια, μειωμένο κατά 100 μόρια σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, οι μεταβολές υπήρξαν εντυπωσιακές, κυρίως εκεί όπου υπήρξε πρόσφατη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων ισότιμων με εκείνα των πολυτεχνείων.

Κομβικό ρόλο στο νέο τοπίο διαμορφώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, του οποίου τα τμήματα Μηχανικών ενισχύθηκαν σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, η βάση του οποίου ανέβηκε κατά 870 μόρια (από 13.980 σε 14.850), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργεί η γεωγραφική θέση σε συνδυασμό με την επαγγελματική κατοχύρωση. Ανάλογες ανοδικές τάσεις παρατηρούνται και σε άλλα ιδρύματα της περιφέρειας.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο +688 μορίων (από 11.923 σε 12.611), ενώ το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ενισχύθηκε κατά +545 μόρια (από 15.730 σε 16.275).

Ξεχωριστή δυναμική φανερώνουν φέτος και τα Τμήματα Αρχιτεκτονικής, τα οποία κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις στις βάσεις τους, τόσο στα κεντρικά όσο και στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Οι καλές βαθμολογίες, σε συνδυασμό με την ανάγκη για έκφραση και δημιουργικότητα, φαίνεται πως ωθούν όλο και περισσότερους υποψηφίους να επιλέξουν σπουδές που αναδεικνύουν τον σύγχρονο ρόλο της Αρχιτεκτονικής – έναν ρόλο που συνδέεται στενά με τη ζωή, την αισθητική και το περιβάλλον που μας περιβάλλει.

Τέλος, τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής εξακολουθούν να διατηρούν χαμηλότερες βάσεις, γεγονός που σχετίζεται αφενός με τον μεγάλο αριθμό αντίστοιχων τμημάτων σε όλη τη χώρα και αφετέρου με τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες σπουδές σε επίπεδο φοίτησης και ολοκλήρωσης.

Οι τάσεις στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο Πεδίο Υγείας και Ζωής, η φετινή εικόνα των βάσεων επιβεβαιώνει τη διαχρονική ελκυστικότητα των Ιατρικών και Φαρμακευτικών Σχολών. Οι βάσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία σημείωσε οριακή άνοδο (+25 μόρια), διαμορφούμενη στα 18.575. Παρόμοια σταθερότητα παρατηρείται και στα Τμήματα Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής, τα οποία συνεχίζουν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους.

Αύξηση παρουσιάζουν φέτος και τα Τμήματα Χημείας, ένδειξη ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών στρέφεται προς τις επιστήμες έρευνας. Αντιθέτως, τα Τμήματα Βιολογίας κατέγραψαν πτώση – έστω και οριακή, όπως στο Πανεπιστήμιο Πατρών (-20 μόρια) – με τη διακύμανση να διαφέρει ανάλογα με την πόλη και τη δυναμική του κάθε ιδρύματος.

Γενικότερα, φαίνεται πως η ζήτηση για τις σχολές του πεδίου παραμένει ισχυρή, ωστόσο η διαμόρφωση των βάσεων επηρεάζεται περισσότερο από τις φετινές επιδόσεις των υποψηφίων, παρά από δραστικές αλλαγές στις προτιμήσεις τους. Στα Τμήματα Νοσηλευτικής, η εικόνα είναι περισσότερο σύνθετη, καθώς παρατηρούνται τόσο ανοδικές όσο και καθοδικές τάσεις ανάλογα με το ίδρυμα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές συνθήκες, η αναγνωρισιμότητα κάθε τμήματος και, φυσικά, οι διακυμάνσεις στις βαθμολογίες.

Οι τάσεις στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής, οι φετινές βάσεις παρουσίασαν γενικά αυξητικές τάσεις, με βασικότερο παράγοντα τις υψηλές επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Το μάθημα αυτό λειτούργησε ως μοχλός ενίσχυσης για πολλά τμήματα υψηλής ζήτησης, ανεβάζοντας τις βάσεις εισαγωγής και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση τους στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χάρτη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της δυναμικής αποτελούν το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση +890 μορίων (από 18.320 σε 19.210), το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (+225 μόρια), καθώς και το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ίδιου ιδρύματος, με άνοδο +375 μορίων. Αντίστοιχα, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενισχύθηκε κατά 250 μόρια, ενώ και το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο (+575 μόρια), δείχνοντας την αυξανόμενη σύνδεση του τουριστικού τομέα με στρατηγικά προγράμματα σπουδών.

Ο δεύτερος βασικός άξονας του πεδίου – τα Τμήματα Πληροφορικής – παρουσίασε μικρότερες διακυμάνσεις, με την εικόνα να είναι περισσότερο ισορροπημένη. Το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σημείωσε άνοδο +280 μορίων, ενώ σε άλλα ιδρύματα οι βάσεις διαμορφώθηκαν με οριακές αυξομειώσεις. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των βάσεων σε αυτά τα τμήματα υπήρξε ο υψηλός συντελεστής βαρύτητας στο μάθημα της Πληροφορικής, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις των μαθητών. Παρότι τα τμήματα αυτά παραμένουν ελκυστικά λόγω των ισχυρών επαγγελματικών προοπτικών και της σύνδεσης με την τεχνολογική καινοτομία, η κατανομή των βάσεων αποτυπώνει διαφοροποιήσεις ανάλογα με το πανεπιστήμιο και τη γεωγραφική του θέση.



Κλείνοντας, οι φετινές βάσεις ανέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η επιλογή σπουδών δεν είναι μια γραμμική διαδικασία, αλλά αποτέλεσμα συνδυασμού επιδόσεων, στρατηγικής σκέψης και ρεαλιστικής αποτίμησης των προοπτικών. Οι διακυμάνσεις από πεδίο σε πεδίο, η ενίσχυση συγκεκριμένων τμημάτων και η πτώση άλλων, δείχνουν πως οι μαθητές και οι οικογένειές τους αρχίζουν να αξιολογούν με περισσότερη ωριμότητα τόσο τις επαγγελματικές διεξόδους όσο και το προσωπικό τους προφίλ. Γι’ αυτό, κάθε επιλογή αξίζει να γίνεται με γνώμονα την ουσία, όχι την πρόβλεψη. Την προσωπική ταυτότητα, όχι μόνο τη στατιστική.

Διαβάστε επίσης