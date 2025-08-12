Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζόμενων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ), προέβη σε σημαντικές ενημερώσεις για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αναφορικά με τον τρόπο αμοιβής της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021, άρθρο 203 ΠΔ 62/2025) κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Η 15η Αυγούστου εφέτος συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή και ισχύουν τα εξής ως προς την αμοιβή της:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό, καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν, δικαιούνται:

1) Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τη 15η Αυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά τη 15 η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση της αργίας και η προσαύξηση λόγω υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας.

Αν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά τη 15 η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση της αργίας και η προσαύξηση λόγω υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας.

Το ημερομίσθιο της 15 ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους. Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

