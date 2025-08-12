Φωτιά Αχαΐα: Νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση - 1 εγκαυματίας, 2 με αναπνευστικά προβλήματα

Συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στη Βιομηχανική περιοχή της Πάτρας στη Δυτική Αχαΐα, με νέο μήνυμα εκκένωσης να λαμβάνουν οι κάτοικοι από το 112.

Οι κάτοικοι των περιοχών Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα και Λευκός Αχαΐας, καλούνται να απομακρυνθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας έχει μεταφερθεί πολίτης 41 ετών με ελαφριά εγκαύματα σε μέτωπο και χέρι, καθώς και δυο κάτοικοι της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα.

Διαβάστε επίσης