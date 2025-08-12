Με ασφάλεια έδεσε το «Ιονίς» στο Λαύριο - Έπλεε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης

Το επιβατικό πλοίο «Ιονίς» που έπλεε μερικώς ακυβέρνητο εξαιτίας μπλακ άουτ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου με 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα, έδεσε με ασφάλεια στο Λαύριο.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε μερικώς και το πλοίο έπλευσε αυτοδύναμα με μία μηχανή προς το Λαύριο, που ήταν ο αρχικός προορισμός. Στο σημείο έσπευσαν 2 περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, 2 Ρυμουλκό και 3 παραπλέοντα σκάφη. Οι άνεμοι που πνέουν έχουν ένταση 6-7 μποφόρ. Το ΙΟΝΙΣ το συνόδευσε και δεύτερο ρυμουλκό (που έπλεε στην ευρύτερη περιοχή), το οποίο δεσμεύτηκε από το ΕΚΣΕΔ.

Το πλοίο έδεσε με ασφάλεια, με τη συνδρομή του ΡΚ στο λιμάνι του Λαυρίου, και ξεκινάει η διαδικασία κατάπλου με την αρωγή του ρυμουλκού.