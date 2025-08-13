Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

13/8/2025 6:30:00 πμ

13/8/2025 2:30:00 μμ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ - Μ. ΑΝΤΥΠΑ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ - ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΕΘΝ. ΑΝΤ/ΣΕΩΣ

359

Κατασκευές

13/8/2025 7:30:00 πμ

13/8/2025 10:30:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΚΑΛΩΝ απο κάθετο: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΣΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: ΧΑΛΚΙΔΟΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΔΟΜΟΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΔΟΜΟΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΟΒΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

963

Λειτουργία

13/8/2025 7:30:00 πμ

13/8/2025 10:30:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΥΚΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΡΙΣΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΜΑΣ απο κάθετο: ΛΑΡΙΣΗΣ έως κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ 10 από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΦΗ ΝΟ 12 από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

963

Λειτουργία

13/8/2025 7:30:00 πμ

13/8/2025 10:30:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΚΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΛΚΙΔΑΣ έως κάθετο: ΔΟΜΟΚΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΧΑΛΚΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΜΟΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

963

Λειτουργία

13/8/2025 8:00:00 πμ

13/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΗΛΟΥ 1 έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

966

Κατασκευές

13/8/2025 8:00:00 πμ

13/8/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΠΠΑΡΧΟΥ ΝΟ 44 έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΙΜΑΝΘΟΥΣ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΙΜΑΝΘΟΥΣ ΝΟ 5 - 7 έως κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

969

Κατασκευές

13/8/2025 8:00:00 πμ

13/8/2025 12:30:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά οδός:ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

826

Λειτουργία

13/8/2025 8:00:00 πμ

13/8/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

13/8/2025 8:00:00 πμ

13/8/2025 3:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΛΟΥΝΤΕΜΗ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΣΟΥΚΑΝΤΖΙΔΗ

306

Κατασκευές

13/8/2025 10:00:00 πμ

13/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 89 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 85 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

965

Κατασκευές

13/8/2025 10:00:00 πμ

13/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 101 - 103 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

968

Κατασκευές

13/8/2025 12:00:00 μμ

13/8/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με σύγκρουση δύο ΙΧ - Στο νοσοκομείο ένα παιδί

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα στα Συχαινά – «Αναμένεται πολύ δύσκολη και η σημερινή μέρα»

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται όσοι έχουν περιουσίες που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νέα Χαλκηδόνα για την εξαφάνιση 21χρονου

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ελπίδες για εξασθένηση των ανέμων στις πυρόπληκτες περιοχές – Πού θα πνέουν θυελλώδεις

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στις φλόγες: Τουλάχιστον 5 νεκροί από τον καύσωνα και τις πυρκαγιές - «Μας ψήνουν ζωντανούς»

08:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/08): Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Seiko Speedtimer: Τρεις συλλεκτικές εκδόσεις που τιμούν ένα Datsun!

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Αλβανία: Δραματική έκκληση από τον Φρέντι Μπελέρη - Ένας νεκρός

07:44ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τρόμος από την πύρινη λαίλαπα – Δυσκολότερο το μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα, ζοφερή η κατάσταση σε Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Εννιά νεκροί και επτά τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google - Η τολμηρή προσφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τρόμος από την πύρινη λαίλαπα – Δυσκολότερο το μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα, ζοφερή η κατάσταση σε Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Αυτοκίνητο εκτός ελέγχου έπεσε σε κατάστημα και έγινε έκρηξη

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στις φλόγες: Τουλάχιστον 5 νεκροί από τον καύσωνα και τις πυρκαγιές - «Μας ψήνουν ζωντανούς»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ελπίδες για εξασθένηση των ανέμων στις πυρόπληκτες περιοχές – Πού θα πνέουν θυελλώδεις

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Αλβανία: Δραματική έκκληση από τον Φρέντι Μπελέρη - Ένας νεκρός

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» αστυνομικοί «χτυπούν» καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ