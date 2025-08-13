Υπουργείο Ανάπτυξης: Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης «TERRA CERT»

Εντοπίστηκαν από το ΕΣΥΔ, το φορέα που εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, παραβιάσεις των Κανονισμών Διαπίστευσης

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης «TERRA CERT»
Σε εξάμηνη αναστολή της διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης «Terra Cert» στον τομέα των βιολογικών προϊόντων προχώρησε το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), φορέας που εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβιάστηκαν οι Κανονισμοί Διαπίστευσης σχετικά με τα πιστοποιητικά που χορηγούσε σε «δικαιούχους» των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, τα ευρήματα μη τήρησης των Κανονισμών Διαπίστευσης στην «Terra Cert» εντοπίστηκαν σε έκτακτη επιθεώρηση του ΕΣΥΔ, στις 28 και 29 Ιουλίου, ενώ η απόφαση της αναστολή έχει τεθεί σε ισχύ από τις 12/8/2025.

«Οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω Φορέα μέχρι σήμερα διατηρούν την ισχύ τους»

Η απόφαση για εξάμηνη αναστολή «ελήφθη στη βάση της διαφύλαξης της αξιοπιστίας της διαπίστευσης δεδομένου ότι ο διαπιστευμένος Φορέας κρίθηκε ότι έχει παραβιάσει απαιτήσεις των Κανονισμών Διαπίστευσης και συγκεκριμένα τις παραγράφους που αναφέρονται στη μη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις αυτών και των συναφών κριτηρίων που προδιαγράφονται από το Ε.ΣΥ.Δ.», αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Να σημειωθεί, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω Φορέα μέχρι σήμερα διατηρούν την ισχύ τους.

Τα αποτελέσματα της ακρόασης

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης «κατά την 521η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που διεξήχθη τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του Φορέα «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»» αναφορικά με ευρήματα που έχουν διαπιστωθεί και βάσει των οποίων προκύπτει μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης, σε συνέχεια διενέργειας έκτακτης επιθεώρησης του Ε.ΣΥ.Δ, φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29/7/2025».

Σημειώνεται ότι η σχετική συνεδρίαση που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 7/8/2025, αναβλήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα, για τις 11/8/2025.

Στις 11/08/2025, ο φορέας υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής της Συνεδρίασης καθώς και σχετικό υπόμνημα συνοδευόμενο με επιπλέον προς εξέταση στοιχεία. Η Συνεδρίαση διεξήχθη και πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του φορέα, ωστόσο η απόφαση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου καθορίσθηκε σε νέα Συνεδρίαση προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την εξέταση των στοιχείων που υπέβαλε ο φορέας. Η νέα Συνεδρίαση ορίσθηκε για την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025

Στο πλαίσιο αυτό και «λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που παρέδωσε ο Επικεφαλής Αξιολογητής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ, καθώς επίσης τις απόψεις που προέβαλε και τα έγγραφα που προσκόμισε ο Φορέας Πιστοποίησης «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»», τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την αναστολή της διαπίστευσης του υπ’ αρ. Πιστοποιητικού 1332-1, (Β3/3), για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, και τη διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του ως άνω σχετικού χρονικού διαστήματος της αναστολής, προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου εάν έχουν αρθεί οι Μη Συμμορφώσεις και οι λόγοι συνολικά της αναστολής της διαπίστευσης (Απόφαση Σ/ 10365/25)».

