Το 86% των Ελλήνων χωρίζει με τον ίδιο τρόπο – Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

Η απόφαση δεν είναι ποτέ εύκολη και η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνη. Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα των Μενέλαου Αποστόλου, καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και Αντώνιου Καγιαλή, ερευνητή στους τομείς της Ψυχολογίας και της Νευροεπιστήμης, τα ζευγάρια τείνουν να ακολουθούν τρεις βασικές στρατηγικές χωρισμού – με την πλειονότητα των Ελλήνων να προτιμά μία συγκεκριμένη μέθοδο.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences, δείχνει ότι το 86% των συμμετεχόντων επιλέγει μια προσέγγιση που μειώνει το συναισθηματικό βάρος του χωρισμού, δίνοντας έμφαση στην ανοιχτή επικοινωνία, την ανάληψη ευθύνης και την προσπάθεια να φανεί ότι ο τερματισμός της σχέσης ωφελεί και τις δύο πλευρές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο, 228 ελληνόφωνοι ενήλικες –122 γυναίκες και 105 άνδρες, μέσης ηλικίας 30 ετών– κλήθηκαν να φανταστούν ότι βρίσκονται σε μια δυστυχισμένη σχέση και να περιγράψουν πώς θα την έληγαν. Από τις απαντήσεις τους προέκυψαν 45 διαφορετικοί τρόποι χωρισμού.

Στο δεύτερο στάδιο, 392 άτομα –185 γυναίκες, 201 άνδρες, δύο που αυτοπροσδιορίστηκαν ως «άλλο» και τέσσερα χωρίς δήλωση φύλου– κλήθηκαν να αξιολογήσουν κατά πόσο θα χρησιμοποιούσαν καθέναν από αυτούς τους 45 τρόπους. Στη συνέχεια, οι τακτικές ομαδοποιήθηκαν σε εννέα επιμέρους κατηγορίες, όπως η σταδιακή αποστασιοποίηση, η ειλικρινής συζήτηση, η εξαφάνιση χωρίς προειδοποίηση, η ανάληψη ευθύνης, η αναφορά σε απιστία ή ενδιαφέρον για άλλο άτομο, η πρόταση για διάλειμμα, η προσφορά φιλίας, η επιχειρηματολογία υπέρ του χωρισμού και η αποφυγή πρόσωπο με πρόσωπο επαφής.

Από αυτές, οι ερευνητές κατέληξαν σε τρεις γενικές στρατηγικές:

«Μετριάζω το πλήγμα» – η πλέον διαδεδομένη μέθοδος (86%), με στόχο την ήπια μετάβαση και την ελαχιστοποίηση της συναισθηματικής έντασης.

«Ας κάνουμε ένα διάλειμμα» – επιλέγεται από το 24%, με σκοπό μια προσωρινή απομάκρυνση ώστε και οι δύο να επαναξιολογήσουν τη σχέση.

«Αποφεύγω τη σύγκρουση» – αφορά το 16%, με πρακτικές όπως απομάκρυνση ή εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις.

Όπως δήλωσε ο Μενέλαος Αποστόλου στο PsyPost, οι περισσότεροι προτιμούν μεθόδους που μειώνουν την ένταση, εξηγώντας τους λόγους, αναλαμβάνοντας ευθύνη και προσπαθώντας να πείσουν τον σύντροφο ότι ο χωρισμός είναι για το καλό και των δύο.

Η μελέτη εξέτασε και τη σχέση μεταξύ προσωπικότητας και τρόπου χωρισμού, χωρίς όμως να καταλήξει σε ισχυρά συμπεράσματα. Διαπιστώθηκε πάντως ότι άτομα με υψηλή δεκτικότητα (ευγένεια, καλοσύνη) απέφευγαν την «ψυχρή» απομάκρυνση, ενώ εκείνοι με υψηλά επίπεδα μακιαβελισμού είχαν μεγαλύτερη τάση να την εφαρμόσουν. Όσοι εμφάνιζαν αυξημένα στοιχεία ψυχοπάθειας, συχνά έριχναν την ευθύνη στον σύντροφο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι στρατηγικές χωρισμού έχουν εξελικτικές ρίζες, καθώς σε παλαιότερα κοινωνικά περιβάλλοντα η απώλεια συντρόφου μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική φήμη και την πιθανότητα ανεύρεσης νέου συντρόφου. Έτσι, όσοι επέλεγαν έναν ήπιο και προσεκτικό χωρισμό είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να διατηρήσουν καλές σχέσεις και να προχωρήσουν ομαλά στη ζωή τους.