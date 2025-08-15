Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από τροχαίο ατύχημα στον Περιφερειακό
Ο οδηγός μετά τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί
Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί στο όχημα και να τραυματιστεί.
Στο συμβάν αρχικά συνέδραμε η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλωβίζοντας τον οδηγό ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.
Στη συνέχεια τον τραυματία παρέλαβε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.
