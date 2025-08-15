Φωτιά τώρα στην Μυτιλήνη

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 22:00 στη Μυτιλήνη στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.

Σημειώνεται πως είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας, ενώ παράλληλα η πυροσβεστική αυτή την ώρα επεμβαίνει σε δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς σε όχημα φορτωμένο με άχυρα στον δρόμο προς Ανεμώτια.