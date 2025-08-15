Φωτιά τώρα στην Μυτιλήνη
Πυρκαγιά ξέσπασε στη Μυτιλήνη στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 22:00 στη Μυτιλήνη στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.
Σημειώνεται πως είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας, ενώ παράλληλα η πυροσβεστική αυτή την ώρα επεμβαίνει σε δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς σε όχημα φορτωμένο με άχυρα στον δρόμο προς Ανεμώτια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ευρωπαϊκή λίστα με είσοδο Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη
22:40 ∙ LIFESTYLE
Μαρία Αντωνά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης αξίζει σεβασμό και αγάπη»
21:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας
21:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Γαζάτικα
19:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου
18:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ