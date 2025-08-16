Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

Βαριά σκιά έπεσε στο κλίμα του Δεκαπενταύγουστου στο Ηράκλειο, καθώς δύο άνθρωποι φέρεται να έβαλαν τέλος στη ζωή τους, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά που συγκλονίζουν τις οικογένειές τους.

Το πρώτο περιστατικό αφορά σε μια Ελληνίδα, 51 ετών, η οποία εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής από την αδερφή της, πεσμένη στην αυλή του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα έφερε βαθύ τραύμα στο πόδι, κι έδειχνε να έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος, ενώ μέσα στο σπίτι βρέθηκε και σημαντική ποσότητα χαπιών. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα, ωστόσο για την άτυχη γυναίκα ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσα από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε λίγες ώρες αργότερα, και συγκεκριμένα περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ένας 52χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, φέρεται να έκανε βουτιά στο κενό από τον δεύτερο όροφο κατοικίας.

Το σώμα του εντόπισε στον δρόμο ένας γείτονας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, όμως και σε αυτήν την περίπτωση η παρέμβαση ήρθε πολύ αργά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε αφήσει πίσω του σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στην τραγική απόφαση να τερματίσει ο ίδιος τη ζωή του.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

