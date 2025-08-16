Νάξος: Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο

Όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθησαν χθες, 15 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Νάξου, δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα , κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Νάξου.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική για πυρκαγιά στη Νάξο .

