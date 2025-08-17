Συναγερμός στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης Κορινθίας - Βρέθηκε άγνωστο πυρομαχικό

Άγνωστο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα οβίδα, εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης οξείδωσης στην ακτή των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, στον Σαρωνικό Κόλπο. Το αντικείμενο βρέθηκε σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από την ακτή και σε βάθος δύο μέτρων.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Ισθμίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το σημείο σηματοδοτήθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο κοινό.

Επόμενα βήματα

Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του πυρομαχικού υλικού.

