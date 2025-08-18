Χίος: Συγκλονισμένος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στη θέα των καμένων εκτάσεων

Το βόρειο τμήμα της Χίου, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών περισσότερο από κάθε άλλο σημείο της νήσου, επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ο οποίος πραγματοποιεί ανεπίσημη επίσκεψη στη Χίο.

Ο Αρχιεπίσκοπος, συγκλονισμένος στη θέα των καμένων εκτάσεων, θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν, ενώ ανέδειξε την έντονη ανάγκη προστασίας και αναγέννησης του φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως δήλωσε, επισκέπτεται με μεγάλη θλίψη τα μέρη τα οποία επισκέφθηκε πριν από τον ίδιο η καταστροφική πυρκαγιά της ανθρώπινης αμέλειας και της ανθρώπινης αδιαφορίας. «Είναι τραγικά», είπε «τα αποτελέσματα του ανθρώπινου λάθος όταν βλέπουμε αυτόν τον παράδεισο που κληρονομήσαμε, αυτή τη γη και την υπέροχη φύση στην Ελλάδα μας, να μετατρέπεται σε κρανίου τόπο, σε αληθινή κόλαση. Είναι υποχρέωσή μας να βρούμε τους τρόπους εκείνους για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλουμε να αγαπούμε και να εργαστούμε όλοι μαζί ώστε αυτό που άφησαν πίσω οι καταστροφικές πυρκαγιές εμείς να το διορθώσουμε και να μετατρέψουμε τον τόπο μας πάλι σε παράδεισο».