Φωτιά στις Λούτσες στην Κέρκυρα
Άμεση ήταν η αντίδραση της Πυροσβεστικής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λούτσες στην Κέρκυρα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ από αέρος επιχείρησαν και 2 αεροσκάφη.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ντιαλό: Ο λόγος που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό
18:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
18:03 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Περιστέρι: Έφτασε στην Αθήνα ο Τάι Νίκολς
17:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ