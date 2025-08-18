Φωτιά στις Λούτσες στην Κέρκυρα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λούτσες στην Κέρκυρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ από αέρος επιχείρησαν και 2 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

