Θεσσαλία: Κονδύλια 6,7 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση τις αγροτικής οδοποιίας μετά τις πλημμύρες

Ανυπολόγιστες ζημιές έχουν υποστεί οι αγροτικοί δρόμοι γύρω από τα όρια της λίμνης Κάρλας, στη Θεσσαλία, όπου και το 2024 τα χωράφια έμειναν ακαλλιέργητα.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel ήταν καταστροφικό. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η γη βρισκόταν κάτω από το νερό, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να παρουσιάσουν εκτεταμένες υποσκαφές, καθιζήσεις, κατολισθήσεις και ρωγμές, καθιστώντας τη διέλευση των αγροτικών οχημάτων σχεδόν αδύνατη.

Ο δήμαρχος Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας, τονίζει ότι ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει το κόστος αποκατάστασης σε μήκος 50 χιλιομέτρων, το οποίο σύμφωνα με μελέτη ανέρχεται σε 6,75 εκατ. ευρώ. Απευθύνει έκκληση στα συναρμόδια υπουργεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να καλλιεργηθούν ξανά οι εκτάσεις γύρω από την Κάρλα που πλημμύρισαν τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το έγγραφο στάλθηκε στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και Χρήστο Κέλλα, Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη και Κώστα Κατσαφάδο, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, με κοινοποίηση στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και τους βουλευτές Λάρισας.