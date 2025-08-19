Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων, αφού απομακρύνθηκαν δεκάδες καρτοτηλέφωνα, μετά από συνεννόηση με τον ΟΤΕ.

Όλες αυτές οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις παρέμεναν για πολλά χρόνια ανενεργές σε διάφορα σημεία της πόλης, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία, αλλά και αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων.

Όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απομακρύνθηκαν 63 τηλεφωνικοί θάλαμοι, ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός του Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα γίνουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Τέλος εποχής για τα εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα της Αθήνας.



Απομακρύναμε 63 εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια της πόλης τα οποία αποτελούσαν εμπόδια για πεζούς, ΑμεΑ, αλλά και εστίες ρύπανσης.



?Οι πρώτες παρεμβάσεις έγιναν σε κεντρικά σημεία όπως: Σύνταγμα,… pic.twitter.com/3SMQBoholI — Haris Doukas (@h_doukas) August 18, 2025

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:

Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασιλίσσης Αμαλίας, Λέκκα, Πανεπιστημίου,

Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου,

Μετς: Αναπαύσεως,

Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου,

Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης,

Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια),

Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου,

Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας,

Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος,

Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη),

Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου,

Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά,

Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρηγορίου Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας,

Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός.

