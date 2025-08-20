Το video που έγινε viral: Η «μάχη» γυναίκας στην Εύβοια να βγει από βάρκα - Η κατάληξη και τα γέλια

Ένα βίντεο του TikTok έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια γυναίκα στην Εύβοια να δίνει... μάχη για να ανέβει στη στεριά ισορροπώντας ανάμεσα στη βάρκα και στον προορισμό της.

Το video, το οποίο μετρά ήδη 18.500 share και άλλα τόσα σχεδόν likes, δείχνει το βαρκάκι να πλησιάζει προς τη στεριά. Η γυναίκα προσπαθεί να βγει από το πλεούμενο ωστόσο δεν έχει κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς από μέρους της για να καταφέρει να αποβιβαστεί με αποτέλεσμα για λίγα δευτερόλεπτα να μείνει μετέωρη!

Την ίδια ώρα, ο χειριστής της βάρκας απλά κοιτάζει την «μάχη» της γυναίκας η οποία καταφέρνει να αποβιβαστεί μεν, με επεισοδιακό τρόπο δε...

Δείτε το video και θα καταλάβετε: