Τρίκαλα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο και τράπηκε σε φυγή

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου με κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αναπηρικό αμαξίδιο στον κόμβο Ελευθερίας. Το αμαξίδιο αναποδογύρισε, με συνέπεια ο τραυματίας να χρειαστεί άμεση μεταφορά στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο οδηγός του ΙΧ τράπηκε σε φυγή, αλλά οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και άνδρες της τροχαίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.