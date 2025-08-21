Πλήθος κόσμου στο «αντίο» του Ευτύχη Μπιτσάκη - Η ανακοίνωση του «ΠΡΙΝ»

Σήμερα Πέμπτη 21/8 αποχαιρετήσαμε με μεγάλη συγκίνηση στο τελευταίο του ταξίδι τον Ευτύχη Μπιτσάκη, πανεπιστημιακό Δάσκαλο, μαρξιστή, πολύπλευρο επιστήμονα, διανοούμενο με διεθνή αναγνώριση, αγωνιστή της Αντίστασης και της κομμουνιστικής αριστεράς. Πλήθος κόσμου από την περιοχή και άλλα μέρη της χώρας, συγγενείς, φίλοι, συναγωνιστές και συνεργάτες του Ευτύχη παραβρέθηκαν στην πολιτική του κηδεία στο αμφιθέατρο του δημαρχείου της Κάνδανου παρακολουθώντας όσες και όσους μίλησαν για το έργο και τη ζωή του και βλέποντας τις φωτογραφίες με στιγμιότυπα από δράσεις του και τον συνόδευσαν μετά στο κοιμητήριο της Παλαιόχωρας.

Μίλησαν για αυτόν ο Αντώνης Περάκης, δήμαρχος Κανδάνου, που εξήρε την προσωπικότητα του Ευτύχη, από τους οικείους του η Μιμίκα Μπιτσάκη που μοιράστηκε την αγάπη που έτρεφε η οικογένεια του για τον Ευτύχη , από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κακοδικίου η γραμματέας του Δέσποινα Τζιάκη για τη συμμετοχή του Ευτύχη στους αγώνες για τα τοπικά και υπερτοπικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή. Ακόμα μίλησε για τον Ευτύχη ο Βασίλης Μπρούμας, μελετητής του έργου του για τη διαδρομή και την προσωπικότητά του. Ο Παναγιώτης Μαυροειδής, μέλος της Π.Ε. της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, αναφέρθηκε στη συμβολή του στην επιστήμη, τη φιλοσοφία, τον θεωρητικό πλούτο αλλά και το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει.

Επίσης, ο Βασίλης Αλεξίου, συνεργάτης του Ευτύχη στη συντακτική επιτροπή της Ουτοπίας, μίλησε για τη συνεισφορά του και διάβασε και ένα ποίημα που άρεσε στον Ευτύχη, η Στέλλα Αλφιέρη για τις όμορφες μέρες που πέρναγαν μαζί τα καλοκαίρια, η Γιωργία Θάνου εκπρόσωπος του ΚΚΕ μ-λ που αναφέρθηκε σε στοιχεία της διαδρομής του, ο Καμηλάκης Παναγιώτης ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, ο Γιώργος Χαβάκης μέλος του Κ.Σ. της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Ο Σταύρος Τζιορτζιώτης από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μίλησε για τον Ευτύχη που συναναστράφηκε ως άνθρωπο, σύντροφο, γείτονα και μοιράστηκαν τα τελευταία χρόνια διαφωνώντας και συμφωνώντας πολιτικές ανησυχίες και προσδοκίες.

Τέλος μίλησε ο γιος του Γιάννης, συγκινημένος και ευχαριστώντας όλες και όλους που παραβρέθηκαν και ο ανιψιός του Ευτύχης Παπαδοπετράκης. Παραβρέθηκαν, επίσης, από τη Μετάβαση, τη Νέα Αριστερά, κατέθεσαν στεφάνια η Κομμουνιστική Απελευθέρωση, η ΛΑΕ-Ανυπότακτη Αριστερά, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Αριστερή Παρέμβαση & Ριζοσπαστική Κίνηση Βύρωνα, το Δ.Σ. της Μοντεσσοριανής Σχολής Αθηνών στο οποίο ο Ευτύχης ήταν πρόεδρος. Μαζί μας ήταν πολλοί πανεπιστημιακοί, ερευνητές, πρώην φοιτητές και φοιτήτριες του, νεολαία και κάτοικοι του χωριού.

Στο μνήμα του Ευτύχη ο Γιώργος Καραδάκης έστειλε τον τελευταίο χαιρετισμό στον Ευτύχη με το ριζίτικο «Αν αποθάνω φίλοι μου δεν θέλω να με κλαίτε» και όλοι και όλες μαζί υποσχεθήκαμε να συνεχίσουμε να τιμάμε τη μνήμη του με τους αγώνες μας, με θεωρητικές επεξεργασίες και με πολιτικό μνημόσυνο που θα γίνει το Σεπτέμβρη στην Αθήνα.