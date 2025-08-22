Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και τις… βρύσες σπιτιών – Καταγγελίες στο Newsbomb

Σοβαρό θέμα υγειονομικής φύσεως, εν μέσω καλοκαιριού, στο δυτικό τμήμα της Πάτμου. Το εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού του νησιού δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα τόνοι λυμάτων να καταλήγουν ακατέργαστα στη θάλασσα, δημιουργώντας έντονη δυσοσμία, σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αλλά και δυσφήμηση για την τουριστική εικόνα στο «στολίδι των Δωδεκανήσων», όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς.

Κάτοικοι καταγγέλλουν στο Newsbomb ότι στον Κάμπο, τον Γροίκο, τη Σκάλα, τη Χοχλακά και άλλες περιοχές το ζήτημα είναι διαχρονικό, με το τοπικό Μέσο ενημέρωσης «Πατμιακά Χρονικά» να μεταδίδει ότι δεν έχει πρόβλημα μόνο ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων στη θάλασσα, αλλά δεν λειτουργεί ούτε στο ελάχιστο το εργοστάσιο του Βιολογικού, σημειώνοντας παράλληλα πως παρ’ ότι ο Δήμος είναι ενημερωμένος, δεν έχει μεριμνήσει για την εξεύρεση λύσης.

«Ο Δήμος γνωρίζει, έχει ενημερωθεί και αρμόδιος εισαγγελέας. Για τρία χρόνια, περιμένουμε το πόρισμα από το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφτηκε το νησί και έκανε ελέγχους. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη», περιγράφουν κάτοικοι και επιχειρηματίες του νησιού.