Τραγωδία στους Παξούς: Δίωξη στους γονείς και τον παππού του 4χρονου κοριτσιού

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής νεκρό σε πισίνα βίλας στους Παξούς, κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί.

Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Ο δήμαρχος των Παξών, συγκλονισμένος, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τον χαμό του κοριτσιού, περιγράφοντας τον θάνατό του ως ένα «τραγικό περιστατικό».

«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό», είπε ο δήμαρχος, Σπύρος Βλαχόπουλος.

Όταν του έγινε ερώτηση για τους γονείς που έχασαν το μονάκριβό τους παιδί, ο δήμαρχος δήλωσε πως αντιλήφθηκαν ότι έλειπε γύρω στις 4 το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να το ψάχνουν όλοι οι κάτοικοι των Παξών.