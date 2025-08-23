Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελόντρια έσωσε 26χρονη που υπέστη ανακοπή καρδιάς σε κατασκήνωση

Ως «από μηχανής θεά» λειτούργησε μία εθελόντρια του Τομέα Σαμαρειτών – Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία έσωσε τη ζωή μίας ομαδάρχισσας κατασκήνωσης στον Ταΰγετο, χάρη στην ψυχραιμία και τους άριστους χειρισμούς της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την 28η Ιουλίου 2025 σε κατασκήνωση στην περιοχή του Ταϋγέτου, στην Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, η Χ.Κ., 26 ετών, ομαδάρχισσα σε παιδική κατασκήνωση, υπέστη σοβαρό επεισόδιο επιληπτικού status, το οποίο εξελίχθηκε σε καρδιακή ανακοπή.

Την κρίσιμη στιγμή, στο πλευρό της βρέθηκε η εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντωνία Δημητροπούλου. Με αποφασιστικότητα, γνώση και ψυχραιμία, η εθελόντρια εφάρμοσε άμεσα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρει την Χριστίνα, πολύ πριν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο λόγω της μεγάλης απόστασης και της απομακρυσμένης περιοχής της κατασκήνωσης χρειάστηκε αρκετή ώρα για να προσεγγίσει το σημείο.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη δύναμη της εθελοντικής προσφοράς, τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και το ανεκτίμητο έργο των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που στέκονται δίπλα στον συνάνθρωπο σε κάθε δύσκολη στιγμή.