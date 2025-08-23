Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο οδηγός απορριματοφόρου, που δέχτηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων στον Ασπρόπυργο, το βράδυ της Παρασκευής (22/08).

Οι εργαζόμενοι καθαριότητας του Δήμου δέχτηκαν άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων στην περιοχή Γκοριτσά, την ώρα που εκτελούσαν την αποκομιδή απορριμμάτων.

Από την επίθεση, ο οδηγός του απορριμματοφόρου επλήγη σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, ενώ και οι δύο συνάδελφοί του τραυματίστηκαν.

«Με χτύπησαν στο μάτι και μου πέταξαν πέτρα στο κεφάλι», ανέφερε ένας από τους υπαλλήλους, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει τον οδηγό, μιλώντας στο STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα.

«Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο πέντε – έξι άτομα και μέσα σε 5 λεπτά με βάλανε κάτω και φύγανε. Μου έσπασαν το σαγόνι, έχω αιματώματα στο κεφάλι», αποκάλυψε ο οδηγός του απορριμματοφόρου.